Vidéo des buts du match Argentine-Égypte, passé de 0:2 à 3:2

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Vidéo des buts du match Argentine-Égypte, passé de 0:2 à 3:2

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Égypte a eu lieu. Dans une rencontre riche en buts, les Argentins se sont imposés 3:2.

Les Égyptiens ont pris l'avantage grâce aux buts d'Ibrahim et de Ziko. À la 79e minute, Romero a réduit l'écart. Messi a rétabli l'équilibre à la 83e minute. À la 90+3e minute, Enzo Fernández a inscrit le but de la victoire pour les Argentins.

Ainsi, l'Argentine se qualifie pour les quarts de finale grâce à un superbe retournement de situation.

Coupe du Monde 2026. Huitièmes de finale
Argentine – Égypte 3:2
Buts : Romero 79, Messi 83, Enzo Fernández 90+3 – Ibrahim 15, Ziko 67

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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