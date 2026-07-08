Messi devient le meilleur passeur de l'histoire des Coupes du Monde

L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a établi un nouveau record historique lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Égypte.

Le joueur de 39 ans a délivré une passe décisive, portant son total à 9 passes en Coupe du Monde et devenant ainsi le meilleur passeur de l'histoire du tournoi.

Messi signe sa 9e passe décisive

Lors d'un match dramatique contre l'Égypte, Messi a offert un but à son coéquipier, améliorant ses statistiques personnelles en phase finale.

Il compte désormais 9 passes décisives en Coupe du Monde, ce qui constitue un record dans l'histoire de la compétition.

Premier également au classement des buteurs

Avec 21 buts inscrits en Coupe du Monde, Messi est également reconnu comme le meilleur buteur de l'histoire du tournoi.

Ainsi, la star argentine détient désormais des records historiques à la fois en buts et en passes décisives en Coupe du Monde.

Super remontada contre l'Égypte

L'Argentine était menée 0-2 lors de son huitième de finale contre l'Égypte.

Cependant, les hommes de Lionel Scaloni ont marqué trois buts en fin de match pour s'imposer 3-2 et se qualifier pour les quarts de finale.

Messi continue de battre des records

À 39 ans, Messi reste le leader de son équipe et écrit une nouvelle page de l'histoire lors de la Coupe du Monde 2026.

Alors que l'Argentine poursuit sa quête du titre, Messi a l'opportunité d'enrichir encore davantage sa liste de records en Coupe du Monde.