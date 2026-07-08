Messi devient le meilleur passeur de l'histoire des Coupes du Monde

·53·Sport
Messi devient le meilleur passeur de l'histoire des Coupes du Monde

L'attaquant de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a établi un nouveau record historique lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre l'Égypte.

Le joueur de 39 ans a délivré une passe décisive, portant son total à 9 passes en Coupe du Monde et devenant ainsi le meilleur passeur de l'histoire du tournoi.

Messi signe sa 9e passe décisive

Lors d'un match dramatique contre l'Égypte, Messi a offert un but à son coéquipier, améliorant ses statistiques personnelles en phase finale.

Il compte désormais 9 passes décisives en Coupe du Monde, ce qui constitue un record dans l'histoire de la compétition.

Premier également au classement des buteurs

Avec 21 buts inscrits en Coupe du Monde, Messi est également reconnu comme le meilleur buteur de l'histoire du tournoi.

Ainsi, la star argentine détient désormais des records historiques à la fois en buts et en passes décisives en Coupe du Monde.

Super remontada contre l'Égypte

L'Argentine était menée 0-2 lors de son huitième de finale contre l'Égypte.

Cependant, les hommes de Lionel Scaloni ont marqué trois buts en fin de match pour s'imposer 3-2 et se qualifier pour les quarts de finale.

Messi continue de battre des records

À 39 ans, Messi reste le leader de son équipe et écrit une nouvelle page de l'histoire lors de la Coupe du Monde 2026.

Alors que l'Argentine poursuit sa quête du titre, Messi a l'opportunité d'enrichir encore davantage sa liste de records en Coupe du Monde.

Lionel MessiArgentineÉgypteCoupe du mondeLionel Scaloni
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Vidéo des buts du match Argentine-Égypte, passé de 0:2 à 3:2Vidéo des buts du match Argentine-Égypte, passé de 0:2 à 3:2Aujourd'hui, 00:57Manchester United prêt à débourser 100 millions d'euros pour Aurélien TchouaméniManchester United prêt à débourser 100 millions d'euros pour Aurélien TchouaméniAujourd'hui, 00:30Lionel Messi élu homme du match contre l'ÉgypteLionel Messi élu homme du match contre l'ÉgypteAujourd'hui, 00:18Coupe du Monde 2026. Suisse — Colombie : les compositions officiellesCoupe du Monde 2026. Suisse — Colombie : les compositions officiellesAujourd'hui, 00:10Lionel Messi et l'Argentine se qualifient pour les quarts de finale après une victoire dramatiqueLionel Messi et l'Argentine se qualifient pour les quarts de finale après une victoire dramatiqueHier, 23:57Endrick fait une promesse après l'échec du Brésil à la Coupe du MondeEndrick fait une promesse après l'échec du Brésil à la Coupe du MondeHier, 23:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan