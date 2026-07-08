Manchester United prêt à débourser 100 millions d'euros pour Aurélien Tchouaméni

Après plusieurs échecs sur le marché des transferts, le club anglais de Manchester United a jeté son dévolu sur le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. La direction d'INEOS, déterminée à renouveler profondément l'effectif, se dit prête à investir plus de 100 millions d'euros pour cette star. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le club avait précédemment entamé des négociations pour Mateus Fernandes, mais a perdu le joueur au profit de Tottenham en raison d'hésitations sur les bonus. La perte de cibles comme Sandro Tonali et Elliot Anderson pousse les « Red Devils » à prendre des mesures plus fermes. Désormais, l'équipe souhaite renforcer sa zone défensive, son point faible, avec un joueur de classe mondiale.

Un candidat idéal pour remplacer Casemiro

Selon l'insider Fabrizio Romano, Aurélien Tchouaméni est perçu en interne à Manchester United comme le profil idéal. Les dirigeants du club le considèrent comme le successeur le plus approprié pour un Casemiro vieillissant. La mentalité de haut niveau et la vision de jeu du joueur devraient jouer un rôle clé dans le système de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick.

The Athletic rapporte que si la direction du Real Madrid se montre ouverte à la vente du Français, les Anglais formuleront immédiatement une offre officielle. Le géant espagnol doit vendre certains actifs précieux pour financer de nouvelles recrues, ce qui pourrait offrir une opportunité à Manchester United.

Cependant, plusieurs obstacles sérieux subsistent. Fabrizio Romano a souligné sur sa chaîne YouTube que le principal problème concerne le salaire du joueur. Aurélien Tchouaméni perçoit actuellement un salaire très élevé à Madrid, et les représentants de Manchester United ont contacté son entourage pour expliquer que ses exigences financières devront être revues à la baisse pour un transfert en Angleterre.

Néanmoins, le renforcement du milieu de terrain reste une priorité dans le cadre du projet INEOS. Si l'accord pour Aurélien Tchouaméni n'aboutit pas, le club pourrait se tourner vers Alex Scott. Mais c'est bien le Français qui est considéré comme la figure centrale capable de définir le futur style de jeu de l'équipe.