Google annonce la date de présentation de ses nouveaux smartphones Pixel 11

La société Google a officiellement annoncé que son prochain événement traditionnel "Made by Google" se tiendra le 12 août de cette année à New York. Cet événement est considéré comme l'un des plus importants de l'année pour le monde de la technologie, et il est prévu que la nouvelle génération d'appareils de l'entreprise ainsi que ses dernières avancées en matière d'AI y soient présentées. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon les invitations officielles envoyées aux publications The Verge et Bloomberg, la star de la présentation de cette année sera la gamme de smartphones Pixel 11. Alors que l'événement de l'année dernière était resté dans les mémoires pour ses apparitions inhabituelles de célébrités, cette fois-ci, Google devrait se concentrer principalement sur les capacités techniques et le design des produits.

Principaux changements de la série Pixel 11

Selon les informations actuelles des initiés, la série Pixel 11 bénéficiera de mises à jour de design significatives. En particulier, une nouvelle variante de couleur dorée serait ajoutée à la gamme. Le modèle de base Pixel 11 devrait être équipé de bordures plus fines et d'un bloc caméra noir mis à jour, ce qui donnera à l'appareil un aspect plus moderne.

Il existe également des rapports indiquant que le modèle Pixel 11 Pro aura un boîtier légèrement plus fin que la génération précédente. De plus, afin de renforcer sa position sur le marché des smartphones pliables, Google pourrait également présenter le modèle Pixel 11 Pro Fold. Cet appareil devrait se distinguer par un poids plus léger et un bloc caméra repensé.

Capacité de stockage et politique tarifaire

L'une des nouvelles inattendues pour les utilisateurs pourrait concerner la mémoire interne des appareils. Selon certaines sources, Google pourrait abandonner l'option de stockage de 128 GB sur les nouveaux modèles pour commencer la version standard à 256 GB. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration technique positive, il est fort probable que cela entraîne une augmentation du prix de départ des smartphones.

Lors de la présentation organisée en août dernier, la série Pixel 10, la Pixel Watch et une nouvelle génération d'écouteurs avaient été dévoilées. Cette année, la présentation de nouvelles montres intelligentes et d'accessoires complétant l'écosystème Google est également attendue. Bien que les smartphones Pixel ne soient pas officiellement vendus sur le marché ouzbek, ils sont très populaires parmi les passionnés de technologie locaux grâce à leur système Android "pur" et leurs appareils photo de haute qualité.

Au cours de la présentation, Google devrait étendre davantage ses capacités d'AI, notamment en partageant des nouvelles sur l'intégration du système Gemini dans les nouveaux appareils Pixel. Cela permettra de transformer les smartphones non seulement en outils de communication, mais aussi en assistants personnels encore plus intelligents.