Figma étend ses capacités : acquisition de la startup Bud

·22·Technologie
Figma étend ses capacités : acquisition de la startup Bud

Figma, plateforme leader dans le monde du design, a franchi une étape importante pour améliorer son écosystème technologique. L'entreprise a annoncé l'acquisition de l'équipe de la startup Bud (anciennement Orchids), spécialisée dans l'intelligence artificielle et le "vibe-coding" (simplification de l'environnement de codage). Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Figma visant à transformer sa plateforme, passant d'un simple outil de design statique à un espace de création de produits logiciels complets. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La startup Bud, soutenue par l'accélérateur Y Combinator, proposait des agents d'intelligence artificielle permettant aux utilisateurs de créer des applications mobiles, des sites web et des services pour des plateformes comme Slack. Le dirigeant de la startup, Kevin Lu, a souligné sur le réseau X (anciennement Twitter) que rejoindre l'équipe de Figma était une étape naturelle pour une nouvelle ère, où les idées prendront vie.

Du design au codage réel

Ces dernières années, Figma s'est concentré sur la réduction de l'écart entre le design et la programmation. Auparavant, l'entreprise avait lancé la fonction Figma Make pour créer des applications web et avait mis en place des intégrations avec des outils comme Codex et Claude Code. L'arrivée de l'équipe de Bud devrait élargir les capacités de création d'agents automatisés et de prototypes plus complexes au sein de Figma.

Selon les termes de l'accord, les plateformes Bud et Orchids cesseront leurs activités d'ici le 18 juillet de cette année. Les utilisateurs doivent migrer leurs projets vers d'autres plateformes avant cette date. Cette décision signifie que la startup se développera en tant que composante de Figma et non plus comme un produit indépendant.

Questions de sécurité et projets futurs

Il convient de noter que la plateforme Bud (Orchids) a rencontré des problèmes de sécurité par le passé. Selon la BBC, des chercheurs en sécurité avaient identifié des vulnérabilités aux cyberattaques dans les applications créées via Orchids. Bien que Figma n'ait pas précisé sur quels projets l'équipe travaillera, les experts supposent que l'accent sera mis sur la création d'outils de codage sécurisés et intelligents.

Ces nouveautés sur la plateforme Figma sont également importantes pour les designers et développeurs. Sur le marché local de l'IT, Figma est l'outil de design le plus populaire. À l'avenir, les designers pourraient eux-mêmes créer des prototypes avec du code prêt à l'emploi grâce à l'intelligence artificielle, réduisant considérablement le temps et les coûts de développement des projets.

Selon ixbt.com, en introduisant ses nouveaux agents, Figma aspire à devenir une plateforme indispensable non seulement pour les designers UI/UX, mais aussi pour les développeurs frontend. De telles acquisitions témoignent de la révolution de l'intelligence artificielle en cours dans le monde du design.

FigmaBudIntelligence ArtificielleStartupTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Discord a banni par erreur des milliers d'utilisateurs à cause d'une erreur d'IADiscord a banni par erreur des milliers d'utilisateurs à cause d'une erreur d'IAAujourd'hui, 00:29Google annonce la date de présentation de ses nouveaux smartphones Pixel 11Google annonce la date de présentation de ses nouveaux smartphones Pixel 11Hier, 23:59Elon Musk préparerait un appareil IA plus fin qu'un iPhoneElon Musk préparerait un appareil IA plus fin qu'un iPhoneHier, 23:49Netflix change de stratégie : la plateforme intègre des vidéos courtesNetflix change de stratégie : la plateforme intègre des vidéos courtesHier, 22:24L'Écosse à l'aube d'une étape historique : le pays s'apprête à lancer sa première fusée depuis son territoireL'Écosse à l'aube d'une étape historique : le pays s'apprête à lancer sa première fusée depuis son territoireHier, 22:21Les plus grandes cyberattaques de 2026 : Guerre numérique et vol de donnéesLes plus grandes cyberattaques de 2026 : Guerre numérique et vol de donnéesHier, 21:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance