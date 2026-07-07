Figma étend ses capacités : acquisition de la startup Bud

Figma, plateforme leader dans le monde du design, a franchi une étape importante pour améliorer son écosystème technologique. L'entreprise a annoncé l'acquisition de l'équipe de la startup Bud (anciennement Orchids), spécialisée dans l'intelligence artificielle et le "vibe-coding" (simplification de l'environnement de codage). Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Figma visant à transformer sa plateforme, passant d'un simple outil de design statique à un espace de création de produits logiciels complets. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La startup Bud, soutenue par l'accélérateur Y Combinator, proposait des agents d'intelligence artificielle permettant aux utilisateurs de créer des applications mobiles, des sites web et des services pour des plateformes comme Slack. Le dirigeant de la startup, Kevin Lu, a souligné sur le réseau X (anciennement Twitter) que rejoindre l'équipe de Figma était une étape naturelle pour une nouvelle ère, où les idées prendront vie.

Du design au codage réel

Ces dernières années, Figma s'est concentré sur la réduction de l'écart entre le design et la programmation. Auparavant, l'entreprise avait lancé la fonction Figma Make pour créer des applications web et avait mis en place des intégrations avec des outils comme Codex et Claude Code. L'arrivée de l'équipe de Bud devrait élargir les capacités de création d'agents automatisés et de prototypes plus complexes au sein de Figma.

Selon les termes de l'accord, les plateformes Bud et Orchids cesseront leurs activités d'ici le 18 juillet de cette année. Les utilisateurs doivent migrer leurs projets vers d'autres plateformes avant cette date. Cette décision signifie que la startup se développera en tant que composante de Figma et non plus comme un produit indépendant.

Questions de sécurité et projets futurs

Il convient de noter que la plateforme Bud (Orchids) a rencontré des problèmes de sécurité par le passé. Selon la BBC, des chercheurs en sécurité avaient identifié des vulnérabilités aux cyberattaques dans les applications créées via Orchids. Bien que Figma n'ait pas précisé sur quels projets l'équipe travaillera, les experts supposent que l'accent sera mis sur la création d'outils de codage sécurisés et intelligents.

Ces nouveautés sur la plateforme Figma sont également importantes pour les designers et développeurs. Sur le marché local de l'IT, Figma est l'outil de design le plus populaire. À l'avenir, les designers pourraient eux-mêmes créer des prototypes avec du code prêt à l'emploi grâce à l'intelligence artificielle, réduisant considérablement le temps et les coûts de développement des projets.

Selon ixbt.com, en introduisant ses nouveaux agents, Figma aspire à devenir une plateforme indispensable non seulement pour les designers UI/UX, mais aussi pour les développeurs frontend. De telles acquisitions témoignent de la révolution de l'intelligence artificielle en cours dans le monde du design.