Trump est arrivé en Turquie : les sanctions seront levées, la question des F-35 à l'ordre du jour

Le président américain Donald Trump s'est rendu à Ankara, capitale de la Turquie, le 7 juillet pour participer au sommet de l'OTAN. Il s'agit de la première visite officielle d'un président américain en Turquie après une longue interruption. À l'aéroport, Trump a été accueilli personnellement par le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Les dirigeants se sont dirigés vers le complexe présidentiel de Beştepe pour mener des négociations bilatérales.

Au cours de la réunion, Trump a fait une série de déclarations sensationnelles qui pourraient fondamentalement changer les relations entre les États-Unis, la Turquie et l'OTAN. Zamin.uz présente les détails les plus importants de cette rencontre historique.

Les sanctions CAATSA seront levées, possibilité de retour au programme F-35

Dans ses déclarations à Ankara, Donald Trump a annoncé que les restrictions les plus douloureuses dans le domaine de la défense pour la Turquie seraient levées :

Levée des sanctions : Les États-Unis lèveront les sanctions CAATSA imposées à la Turquie pour l'achat de systèmes S-400 à la Russie. Trump a déclaré à ce sujet : « Nous voulons lever les sanctions. C'est le moment idéal pour le faire », a-t-il souligné.

Avions de combat F-35 : La possibilité de réintégrer Ankara dans le programme F-35 et de vendre ces avions est en cours de réexamen. Selon le président, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le secrétaire à la Défense Pete Hegset travaillent activement sur cette question.

Avion de combat national (KAAN) : La question de la fourniture de moteurs américains F-110 pour le KAAN, le projet national de chasseur turc, a également été discutée lors des négociations.

« Il y a une proximité entre nous » : Trump fait l'éloge d'Erdoğan

Le dirigeant américain a souligné une fois de plus que ses relations personnelles avec le président turc sont très fortes :

« Il existe une proximité qui fonctionne entre nous. Recep Tayyip Erdoğan est un dirigeant respecté dans le monde entier. Sous sa direction, la Turquie est devenue un État très puissant ».

Sommet de l'OTAN à Ankara : Critique des alliés

Après les négociations, le sommet de l'OTAN a débuté au complexe de Beştepe. Les principaux points à l'ordre du jour du sommet et la position de Trump sont les suivants :

Direction Détails et objectifs du sommet Dépenses de défense Il est prévu que les alliés portent leurs dépenses de défense à 5 % du PIB d'ici 2035. Projets de coopération Production conjointe d'armements entre les pays alliés et renforcement des liens transatlantiques. Soutien à l'Ukraine Les questions d'aide à l'Ukraine seront discutées dans le cadre du sommet. Une rencontre entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky est également attendue.

Trump a critiqué de manière traditionnelle les partenaires européens pour ne pas allouer suffisamment de fonds à la défense et pour leur faible niveau de loyauté (notamment en citant les récents événements autour de l'Iran). Il a déclaré que Washington attendait plus de résultats de la part des partenaires de l'alliance.

Selon les analystes, cette visite est une opportunité historique pour la Turquie de se débarrasser de longues années de sanctions et de faire avancer des projets majeurs dans les domaines de la défense et de l'aviation. Le sommet se terminera le 8 juillet.