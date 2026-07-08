Microsoft se tourne vers ses propres modèles pour réduire les coûts de l'IA

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Microsoft se tourne vers ses propres modèles pour réduire les coûts de l'IA

Alors que les coûts de soutien et de développement des technologies d'IA augmentent radicalement, les géants de la technologie commencent à prendre des mesures d'économie. Microsoft met en œuvre une nouvelle stratégie à cet égard, réduisant sa dépendance vis-à-vis des logiciels de partenaires externes comme OpenAI et Anthropic. L'entreprise se concentre désormais davantage sur l'utilisation de ses propres modèles d'IA internes. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon Bloomberg, Microsoft a intégré ses propres modèles d'IA pour traiter une partie des requêtes des utilisateurs dans ses produits les plus populaires, Excel et Word. Auparavant, il était largement annoncé que les fonctions principales de la suite Office 365 fonctionnaient principalement grâce aux modèles d'OpenAI. Désormais, la société aspire progressivement à l'indépendance.

Modèles indépendants et nouvelles opportunités

Microsoft n'a pas encore complètement abandonné les modèles de partenaires externes, mais a accéléré la création de ses propres agents d'IA. Lors de la conférence Build le mois dernier, l'entreprise a présenté sept nouveaux modèles d'IA. Parmi eux figurent des générateurs de texte en image et des agents assistants spécialisés pour les développeurs.

Ces changements ne se limitent pas à Microsoft. Sur le marché technologique mondial, de grandes entreprises comme Amazon, Uber, Meta et Accenture prennent également des mesures pour contrôler et réduire les dépenses liées aux services d'IA. Le coût excessif dans ce domaine a fait réfléchir même les entreprises les plus riches.

Nouvelles tendances du marché

Le coût des services d'IA est devenu un problème si sérieux dans la Silicon Valley que certaines entreprises commencent à se tourner vers des modèles chinois comme solution moins coûteuse. Bien que cela soulève des inquiétudes en matière de sécurité, l'efficacité économique l'emporte souvent.

Dans un bref commentaire à TechCrunch, les représentants de Microsoft ont refusé de divulguer des détails supplémentaires sur cette stratégie. Cependant, selon les experts du secteur, le passage à ses propres modèles permettra non seulement à l'entreprise d'économiser de l'argent, mais aussi de conserver un contrôle total sur ses produits. Cela garantira que l'écosystème Microsoft devienne plus stable et indépendant à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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