Le marché de l'IA se scinde : les modèles open source vont-ils remplacer Anthropic ?

Bien que les modèles open source progressent rapidement dans le monde de l'IA, les laboratoires leaders comme Anthropic et OpenAI conservent une position dominante. Selon une nouvelle théorie avancée par Jesse Zhang, dirigeant de Decagon, les modèles open source et les modèles de pointe (frontier) ne sont pas des concurrents, mais des systèmes complémentaires. Cela permet de mieux comprendre l'équilibre économique du secteur technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises utilisent initialement les modèles les plus coûteux et puissants pour développer leurs produits. Cependant, une fois le produit mature et les fonctionnalités standardisées, elles préfèrent passer à des alternatives open source moins onéreuses. Jesse Zhang souligne que les modèles coûteux sont nécessaires pour découvrir de nouvelles capacités, tandis que les modèles open source servent à déployer des solutions prêtes à l'emploi à grande échelle.

Le fossé entre le volume de tokens et les revenus

Les données de l'AI gateway de la plateforme Vercel confirment partiellement cette théorie. Ces dernières semaines, le modèle DeepSeek a pris la tête en termes de volume de tokens, traitant un tiers de toutes les requêtes. Le modèle GLM-5.2 du laboratoire Z.ai a également intégré le top 4. Cependant, en termes de dépenses globales, Anthropic représente toujours plus de la moitié des coûts d'IA sur la plateforme.

Les statistiques d'OpenRouter montrent une situation similaire. Alors que DeepSeek V4 Flash traite 5,3 billions de tokens par semaine, le modèle haut de gamme le plus populaire, Opus, n'a traité que 2 billions de requêtes. Toutefois, chaque million de tokens du modèle Opus coûte 23 fois plus cher que celui du modèle V4 Flash. Cela signifie que les laboratoires de pointe génèrent plus de revenus avec moins de requêtes.

NVIDIA et la concurrence future

La situation du marché devrait se complexifier avec l'émergence du modèle Nemotron de NVIDIA. Grâce à ses vastes réseaux et à la flexibilité de son modèle, NVIDIA pourrait bientôt devenir un leader parmi les modèles open source. Néanmoins, des entreprises comme Anthropic estiment qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car l'éventail des tâches en IA s'élargit si rapidement que les modèles de haut niveau restent indispensables pour les opérations les plus complexes.

En conclusion, l'économie de l'IA évolue vers un système à deux niveaux. Pour reprendre les mots de Jesse Zhang : « Les laboratoires de pointe dirigent la phase de découverte, tandis que les modèles open source prennent en charge la production ». Bien que ce modèle semble stable pour l'instant, à mesure que les modèles bon marché gagnent en intelligence, Anthropic et d'autres géants pourraient être contraints de revoir leurs stratégies.