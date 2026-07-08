Lionel Messi égale le record de Diego Maradona lors du match contre l'Égypte

Lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Argentine a remporté une victoire incroyable contre l'Égypte. Menés de deux buts, les champions en titre ont finalement gagné 3:2, se qualifiant pour les quarts de finale. Lionel Messi, héros de ce retour historique, a non seulement sauvé son équipe, mais a également égalé le record vieux de 40 ans de la légende Diego Maradona. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La rencontre a débuté selon un scénario inattendu pour l'Argentine. Les buts de Yasser Ibrahim et Mostafa Zico ont donné l'avantage aux Égyptiens. Selon OptaJoe, l'Argentine était menée de deux buts jusqu'à la 78e minute. Dans l'histoire des Coupes du Monde, aucune équipe n'avait réussi à remonter un tel déficit aussi tard dans le temps réglementaire pour s'imposer.

Un talent au niveau de Maradona

Lionel Messi a démontré ses meilleures qualités tout au long du match. Il n'a pas seulement marqué, il a fait preuve d'un véritable leadership sur le terrain. Selon les statistiques, Messi a égalé la performance de Diego Maradona en marquant un but, réussissant plus de 5 dribbles et créant plus de 5 occasions dangereuses dans le jeu ouvert lors d'un seul match. Maradona avait réalisé cette performance pour la dernière fois lors de la Coupe du Monde 1986 contre la Belgique.

Bien que Messi ait manqué un penalty face au gardien Mostafa Shobeir en début de match, cela n'a pas brisé sa volonté. À la 83e minute, il a marqué le but égalisateur. Auparavant, Cristian Romero avait réduit le score, et dans les arrêts de jeu, Enzo Fernandez a inscrit le but de la victoire de la tête.

Proche du résultat de Gerd Müller

Actuellement, Lionel Messi a porté son total de buts à 8 lors de la Coupe du Monde 2026. Il se rapproche d'un autre résultat historique. Une telle efficacité lors des cinq premiers matchs du tournoi avait été enregistrée pour la dernière fois en 1970 par l'Allemand Gerd Müller (10 buts). Selon Goal.com, l'attaquant de 37 ans a adapté son style de jeu, remplissant à merveille les rôles de meneur de jeu et d'avant-centre.

L'équipe d'Argentine a acquis un avantage psychologique majeur après cette victoire. La forme étincelante du capitaine avant les quarts de finale constitue une menace sérieuse pour ses adversaires. Dans ce tournoi organisé en Amérique du Nord, l'Albiceleste poursuit sa marche en avant pour défendre son titre.