Cristiano Ronaldo fait ses adieux à la Coupe du Monde : un antirecord inattendu pour la légende

Pour la légende vivante du football Cristiano Ronaldo, la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord ne fut pas seulement un adieu au tournoi, mais aussi le théâtre de l'une des statistiques les plus difficiles de sa carrière. L'élimination du Portugal en huitièmes de finale face à l'Espagne marque la fin du dernier grand parcours international pour l'attaquant de 41 ans. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que Cristiano Ronaldo ait réussi à marquer trois buts lors de ce tournoi, ses mouvements sur le terrain ont été vivement critiqués par les analystes. Selon les données statistiques fournies par OptaJoe, Ronaldo est devenu le seul attaquant à avoir disputé plus de 500 minutes lors des Coupes du Monde 2022 et 2026 sans réussir un seul dribble réussi contre un adversaire.

Un attaquant sans dribble et un style transformé

Pour Ronaldo, connu lors de la première décennie de sa carrière comme un ailier capable de déstabiliser les défenseurs par ses raids rapides et ses feintes, ce chiffre témoigne d'un changement radical de style de jeu. Il délègue désormais la créativité à ses coéquipiers pour se concentrer sur son rôle de pur finisseur dans la surface. Cependant, il est devenu évident qu'il accuse un retard sur ses jeunes coéquipiers en termes de dynamisme exigé dans le football moderne.

Durant le tournoi, Ronaldo a marqué deux buts contre l'Ouzbékistan et a transformé un penalty contre la Croatie. Malgré cela, son incapacité à gagner des duels en un contre un dans le jeu ouvert a considérablement réduit l'efficacité de l'attaque portugaise. Lors du match contre l'Espagne au "Cotton Bowl" de Dallas, il a joué 90 minutes et tenté trois tirs, sans toutefois trouver le chemin des filets d'Unai Simón.

Adieux douloureux et projets d'avenir

Après la défaite 0-1 contre l'Espagne, Cristiano Ronaldo a quitté le terrain en larmes. Cette scène a rappelé aux fans ses adieux au tournoi au Qatar il y a quatre ans. De plus, cette défaite représente le huitième match perdu par Ronaldo dans l'histoire des Coupes du Monde, égalant le record négatif détenu par Mathew Leckie et Son Heung-min.

Dans l'interview d'après-match, Ronaldo a déclaré à propos de son avenir : "Je suis très triste de quitter la Coupe du Monde de cette manière. J'ai tout donné, j'ai fait de mon mieux. Oui, c'était mon dernier Mondial. Maintenant, j'ai le temps de consulter ma famille et de réfléchir à tout. Je ne veux pas prendre de décision hâtive sous le coup de l'émotion."

Ainsi s'achève le parcours de l'un des plus grands joueurs de l'histoire en Coupe du Monde. Bien qu'il ait marqué son nom avec de nombreux records, les statistiques décevantes de ce dernier tournoi ont quelque peu terni sa carrière légendaire. Désormais, la communauté mondiale du football attend sa décision finale quant à la poursuite de sa carrière en club ou en sélection.