Peter Crouch se compare à Salt Bae : une scène amusante après la victoire de l'Angleterre

L'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre, Peter Crouch, a commenté avec humour une situation survenue après le match palpitant de la Coupe du Monde contre le Mexique. Il a comparé son étreinte passionnée avec le capitaine Harry Kane aux agissements inappropriés du célèbre chef Salt Bae lors du Mondial 2022. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors du huitième de finale disputé au stade Azteca, l'Angleterre s'est imposée 3-2. Après le coup de sifflet final, Peter Crouch a longuement serré Harry Kane dans ses bras au bord du terrain, exprimant sa joie débordante. Ces images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreux débats.

Selon Goal.com, Crouch a admis dans son podcast sur Prime Video qu'il était un peu embarrassé par cet épisode. Il a exprimé ses regrets d'avoir agi comme s'il faisait partie de l'équipe et d'avoir laissé libre cours à ses émotions devant des milliers d'appareils photo.

"Le nouveau Salt Bae" et des passions inattendues

"Harry est venu vers moi et m'a serré fort dans ses bras. Nous dansions et je lui disais à quel point je l'aimais. Puis, en regardant autour de moi, j'ai vu des milliers de photographes qui nous prenaient en photo", se souvient Peter Crouch. Il a comparé cette situation aux actions de Salt Bae (Nusret Gokce), qui s'était incrusté dans les célébrations de Lionel Messi et de l'Argentine après la finale de Qatar 2022.

Crouch a ajouté avec humour : "À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais devenu le nouveau Salt Bae. J'étais à deux doigts de mettre le maillot et de faire croire que je faisais partie de l'équipe". L'ancien footballeur n'a pas caché qu'il s'était senti comme un "full kit wanker" (quelqu'un qui se comporte comme un membre de l'équipe sans en faire partie).

Cette victoire de l'Angleterre n'a pas été facile à obtenir. L'équipe dirigée par Thomas Tuchel a dû défendre longtemps après l'expulsion de Jarell Quansah. L'excitation après le match était telle qu'Anthony Gordon a même invité l'ancien attaquant à chanter avec lui.

"Anthony Gordon m'a demandé de chanter 'Wonderwall' avec lui. J'étais presque prêt à accepter, mais je me suis retenu. C'est le travail de ces gars, et je ne voulais pas passer pour un étranger essayant de s'approprier leur succès", explique Crouch.

Néanmoins, Peter Crouch a souligné qu'il était fier de cette étreinte sincère avec Harry Kane et que ce succès de l'équipe nationale l'avait beaucoup ému. De telles émotions ne sont pas étrangères aux fans de football, car chaque victoire dans les grands tournois unit les anciennes et les nouvelles stars.