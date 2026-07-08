Tom Brady impressionné par la victoire de Lionel Messi et de l'Argentine contre l'Égypte

La légende du football américain Tom Brady a salué la victoire dramatique de l'Argentine contre l'Égypte. La star de la NFL a admis que la remontada de l'équipe menée par Lionel Messi pourrait surpasser ses propres exploits historiques. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Lors du huitième de finale disputé à Atlanta, l'Argentine s'est retrouvée dans une situation délicate face à l'Égypte de Mohamed Salah. À quelques minutes de la fin, les Sud-Américains étaient menés 0-2. Cependant, le retournement de situation entamé à la 79e minute a stupéfié tout le monde.

Après le premier but, Lionel Messi a égalisé. Dans les arrêts de jeu, Enzo Fernandez a inscrit le but de la victoire, propulsant l'Argentine en quarts de finale. Ce scénario est devenu un moment inoubliable pour Tom Brady, présent dans les tribunes.

Comparaison historique : 28-3 et miracle footballistique

Tom Brady a comparé ce match à son célèbre exploit lors du Super Bowl LI. À l'époque, ses New England Patriots étaient menés 3-28 par les Atlanta Falcons avant de s'imposer 34-28. Brady a posté sur les réseaux sociaux : « Oui, ce résultat pourrait même surpasser le 28-3 ».

Bien que les différences entre le football américain et le football classique soient grandes, Brady a salué la résilience mentale de l'Argentine dans les dernières minutes. L'Égypte de Mohamed Salah était proche de l'exploit, mais le facteur Messi a fait la différence.

Lionel Messi a non seulement marqué, mais a également dicté le tempo du match. Ces victoires difficiles lors de tournois majeurs confirment le statut de favori de l'Argentine.

Cette victoire attire l'attention sur le tournoi en Amérique du Nord. L'Argentine se prépare désormais pour les quarts de finale, tandis que Messi continue de démontrer sa forme exceptionnelle.