Pourquoi Victor Osimhen ne pourrait pas jouer pour le FC Barcelone

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Pourquoi Victor Osimhen ne pourrait pas jouer pour le FC Barcelone

L'attaquant nigérian Victor Osimhen, actuellement prêté au club turc de Galatasaray, attire l'attention des plus grands clubs européens. Cependant, les rumeurs concernant un éventuel transfert au FC Barcelone sont remises en question par les experts. Bien que l'attaquant affiche une efficacité redoutable, son style de jeu ne correspondrait pas à la philosophie du club catalan. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Cette saison, Osimhen a inscrit 22 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions confondues avec Galatasaray, contribuant largement au titre de champion en Süper Lig. Ses performances phénoménales ont suscité l'intérêt de géants comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester United et Chelsea. Mais l'option Barcelone semble fermée pour le joueur.

Lacunes techniques

L'ancien attaquant de Fenerbahçe, Serdar Dursun, a expliqué à Goal.com pourquoi il serait difficile pour Osimhen de s'adapter au système du FC Barcelone. Selon lui, bien que l'attaquant nigérian possède un sens du but aiguisé, sa technique n'est pas au niveau exigé par le club catalan.

« Je ne pense pas qu'Osimhen puisse jouer dans une équipe du niveau de Barcelone. C'est un joueur talentueux, mais il manque de finesse technique », a souligné Dursun. Barcelone privilégie traditionnellement les joueurs basés sur la possession et les passes complexes. Osimhen, quant à lui, est perçu comme un attaquant misant davantage sur la puissance physique et la vitesse.

Dans ce contexte, des rapports indiquent que la direction du FC Barcelone se tourne vers d'autres candidats. Les Catalans envisageraient notamment Julian Alvarez, membre de Manchester City. La polyvalence et l'adaptabilité au jeu collectif de l'attaquant argentin en font une cible prioritaire pour Barcelone.

Alors que le prêt d'Osimhen à Galatasaray touche à sa fin, son avenir reste incertain. Si les doutes sur ses capacités techniques persistent auprès d'autres grands clubs, il est probable que l'attaquant se tourne vers des équipes de Premier League, dont le style de jeu lui correspond davantage. Pour l'instant, Victor Osimhen reste l'un des attaquants les plus convoités d'Europe, mais les portes du Camp Nou pourraient lui rester fermées.

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Jahongir Tursunov
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