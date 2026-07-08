Hossam Hassan : « Une injustice a été commise contre nous pour que Messi reste dans la compétition »

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Hossam Hassan : « Une injustice a été commise contre nous pour que Messi reste dans la compétition »

Le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Égypte a suscité de vives polémiques. Bien que les champions en titre se soient qualifiés pour les quarts de finale après une victoire 3-2, la partie égyptienne dénonce un arbitrage scandaleux. Les Égyptiens menaient de deux buts avant de finalement s'incliner. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, a affirmé en conférence de presse d'après-match que son équipe a été victime d'une « injustice systémique ». Selon lui, les arbitres et les organisateurs ont tout fait pour que la star du tournoi, Lionel Messi, ne quitte pas la compétition. Hassan a ouvertement déclaré que des pressions extérieures ont davantage influencé le résultat que les facteurs techniques sur le terrain.

Controverse arbitrale et doutes sur le VAR

Les protestations égyptiennes se concentrent sur deux actions. La première est un but refusé alors que l'Égypte menait, et la seconde est une faute non signalée avant le but de la victoire inscrit par Enzo Fernandez en fin de match. Selon Hossam Hassan, bien qu'Alexis Mac Allister ait tiré le maillot d'un adversaire, le système VAR n'a pas jugé nécessaire de vérifier l'action.

« Nous étions supérieurs aux champions du monde en titre dans tous les domaines, mais le résultat a été altéré par des facteurs internes et externes. Peut-être voulaient-ils que Lionel Messi reste dans la course. Dans le football, il y a parfois des forces extérieures qui l'emportent sur les aspects techniques. L'Argentine a été soutenue à tous les niveaux », a déclaré avec amertume le sélectionneur égyptien.

La partie égyptienne a également révélé qu'elle s'était opposée à la désignation de l'arbitre avant le début du match, craignant que ce choix ne favorise l'Argentine. Le fait qu'un penalty n'ait pas été accordé pour une faute sur Mohamed Salah, sans même une vérification vidéo, a attisé la colère des joueurs égyptiens.

L'attaquant égyptien Mostafa Zico a soutenu les propos de son entraîneur, affirmant que des « événements inexplicables » ont commencé à se produire après le score de 2-0. Malgré l'exploit du gardien Mostafa Shobeir, qui a arrêté un penalty de Lionel Messi, le résultat final a été tragique pour l'équipe. Les Égyptiens considèrent cette défaite comme contraire aux principes sportifs.

ArgentineLionel MessiÉgypteCoupe du MondeVAR
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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