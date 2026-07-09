La carte du MMA mise à jour : un changement de leadership inattendu

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La carte du MMA mise à jour : un changement de leadership inattendu

ESPN a publié son classement des nations les plus puissantes en MMA. La nouvelle liste prend en compte le nombre de champions, les combattants classés, les espoirs et la représentation globale dans les grandes organisations.

La Russie, qui occupait la deuxième place à la fin de l'année 2025, a progressé dans ce classement. Les résultats des combattants de premier plan à l'UFC ont eu un impact significatif.

Sur quels critères le classement a-t-il été établi ?

ESPN n'a pas évalué la puissance des nations en MMA en se basant uniquement sur un seul champion ou une star célèbre.

Plusieurs facteurs importants ont été pris en compte pour établir ce classement :

  • le nombre de champions en titre ;

  • les combattants classés à l'UFC et au PFL ;

  • les athlètes prometteurs ;

  • le nombre de combattants représentant leur pays dans les principales organisations de MMA.

La Russie monte à la première place

Dans la nouvelle liste, la Russie occupe la première place en tant que nation la plus forte en MMA.

Pour rappel, la Russie était classée deuxième à la fin de 2025. Cependant, les combattants russes occupent désormais les première et deuxième places du classement P4P d'ESPN.

Il s'agit du champion des poids légers Islam Makhachev et du champion des poids coqs Petr Yan.

Les États-Unis et le Brésil restent dans le top 3

La deuxième place du classement revient aux États-Unis. En termes d'histoire du MMA et d'infrastructures de l'UFC, les États-Unis restent l'un des centres les plus importants.

Le Brésil occupe la troisième place. Les combattants brésiliens maintiennent leur position dans diverses catégories de poids et organisations majeures du MMA.

Liste des 10 meilleures nations

Selon ESPN, voici les 10 nations les plus fortes en MMA :

  1. Russie ;

  2. États-Unis ;

  3. Brésil ;

  4. Angleterre ;

  5. Australie ;

  6. Géorgie ;

  7. France ;

  8. Mexique ;

  9. Nouvelle-Zélande ;

  10. Chine.

L'équilibre des forces change en MMA

La présence de pays comme la Géorgie, la France, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Chine dans le top 10 montre que la géographie du MMA s'élargit.

Alors que ce sport était autrefois perçu comme étant dominé principalement par les États-Unis et le Brésil, de nouvelles écoles et de nouveaux champions modifient l'équilibre mondial des forces.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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