Gary Lineker : Jude Bellingham pourrait devenir le plus grand joueur de l'histoire de l'Angleterre

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Gary Lineker : Jude Bellingham pourrait devenir le plus grand joueur de l'histoire de l'Angleterre

L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre et expert renommé Gary Lineker a exprimé une opinion audacieuse sur le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham. Il a souligné que si le joueur de 23 ans poursuit sur sa lancée actuelle, il pourrait facilement devenir le meilleur joueur de l'histoire du pays. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Jude Bellingham est au centre de toutes les attentions grâce à ses performances exceptionnelles lors de la Coupe du Monde 2026. Actuellement, il est en tête du classement des buteurs avec six buts, à égalité avec Harry Kane. Ses buts décisifs lors de la phase à élimination directe ont particulièrement prouvé la force de caractère de la jeune star.

Résultats historiques et records

Après avoir inscrit un doublé contre le Mexique en huitièmes de finale, Bellingham a récidivé avec deux buts face à la Norvège. Il a ainsi égalé le record de Diego Maradona de 1986, devenant le premier joueur à marquer un doublé lors de deux matchs consécutifs de phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. Le fait que 9 de ses 12 buts en sélection aient été marqués lors de tournois majeurs témoigne de sa capacité à gérer la pression.

"J'ose dire que Jude Bellingham a tout le potentiel pour devenir le plus grand joueur de l'histoire de l'Angleterre. C'est une affirmation audacieuse, mais son niveau de jeu et ses qualités de leader le suggèrent", a déclaré Lineker dans le podcast "The Rest is Football".

Selon Lineker, bien que le football anglais ait connu de nombreuses légendes, rares sont les joueurs qui combinent technique et leadership comme Bellingham. Il a placé le jeune milieu de terrain aux côtés de grands noms comme le héros de 1966, Bobby Charlton, et l'actuel capitaine Harry Kane.

Pour rappel, Jude Bellingham a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Angleterre en 2020 contre l'Irlande. Depuis, il a disputé 54 rencontres et a largement contribué à atteindre les finales de l'Euro 2020 et de l'Euro 2024. Il est aujourd'hui l'un des actifs les plus précieux non seulement du football anglais, mais aussi du football mondial.

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Jahongir Tursunov
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