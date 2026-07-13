Altercation verbale entre le père d'Erling Haaland et Roy Keane : La controverse après la défaite de la Norvège

La victoire de l'Angleterre sur la Norvège en quarts de finale de la Coupe du Monde a suscité de vives polémiques en dehors du terrain. Alf-Inge Haaland, père de la star de Manchester City Erling Haaland, a exprimé son mécontentement concernant l'arbitrage sur les réseaux sociaux. Ses propos ont été sévèrement critiqués par les experts britanniques Roy Keane, Ian Wright et Gary Neville. Selon Goal.com rapporte l'information.

Après le match, Alf-Inge Haaland a ironiquement « félicité » l'arbitre Clément Turpin, suggérant que l'Angleterre avait été sauvée par le corps arbitral. Selon lui, les décisions de l'arbitre ont directement influencé le résultat et privé la Norvège d'une place en demi-finale. Cependant, la communauté du football rejette unanimement ces accusations.

La réaction cinglante des experts

La légende d'Arsenal, Ian Wright, s'exprimant dans le podcast Stick to Football, a qualifié les propos d'Alf-Inge de « mesquins ». Il a souligné que lors de l'action du but refusé à Erling Haaland, l'attaquant avait clairement poussé son adversaire. « Ce sont des plaintes infondées. Pourquoi Haaland devait-il être aussi agressif alors qu'il est physiquement supérieur ? C'était une faute évidente », a déclaré Wright.

L'ancien capitaine de Manchester United, Roy Keane, n'a pas hésité à s'en prendre personnellement à Alf-Inge Haaland. Bien que Keane ait admis que l'arbitre avait pu favoriser l'Angleterre sur certaines décisions partagées, il a affirmé que cela n'avait pas altéré le résultat. « Je ne sais pas à quel point il se souvient du match, car on le voit toujours boire de l'alcool dans les stades. Il est naturel qu'une personne ivre voie le match différemment », a ironisé Keane.

Gary Neville a rejoint l'avis de ses collègues, soulignant que l'Angleterre méritait sa victoire. Selon lui, si la chance ou l'arbitrage ont pu aider lors de matchs précédents (comme contre le Ghana), tout a été équitable face à la Norvège. Neville a ajouté que les Norvégiens devraient chercher leurs propres erreurs dans cette défaite.

Ce conflit a porté la rivalité footballistique entre la Norvège et l'Angleterre à un nouveau niveau. Les critiques émises par le père d'Erling Haaland sont perçues par la presse anglaise comme de la « mauvaise foi » (sour grapes). Pour l'instant, le joueur lui-même n'a pas réagi aux propos de son père ni aux critiques des experts.