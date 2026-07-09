Yamal rend hommage à Messi : sa réponse sur la finale est surprenante

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Yamal rend hommage à Messi : sa réponse sur la finale est surprenante

L'ailier de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, s'est exprimé sur les performances de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2026.

Le capitaine argentin est actuellement le meilleur buteur du tournoi avec 8 buts en 5 matchs. Yamal a admis que le niveau de jeu de Messi a surpris beaucoup de monde.

Yamal a salué la performance de Messi

La jeune star espagnole a été interrogée sur les comparaisons médiatiques avec Messi, Neymar et Ronaldo durant ce Mondial.

Il s'est d'abord concentré sur la forme actuelle de Messi.

« Incroyable. Personne ne s'attendait à ce qu'il joue à un tel niveau. Je suis très heureux pour Messi », a déclaré Yamal.

Messi en tête avec 8 buts

Lionel Messi est redevenu la figure centrale de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2026.

Avec 8 buts en 5 matchs, il mène la course au Soulier d'Or. La performance du joueur de 39 ans suscite de nombreux débats parmi les fans et les experts.

Il a également parlé de Ronaldo et Neymar

Outre Messi, Yamal a souligné l'influence majeure de Cristiano Ronaldo et Neymar sur le football.

« Je peux dire la même chose pour Neymar et Ronaldo. Ils ont marqué l'enfance de tous les joueurs qui sont sur le terrain aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Selon lui, cette génération de joueurs a grandi en s'inspirant de ces stars.

La réponse sur la finale

Yamal a affirmé que les succès de Messi, Ronaldo et Neymar le réjouissent.

Cependant, il n'a pas caché son esprit de compétition.

« Toute bonne nouvelle les concernant me réjouit. Mais si j'atteins la finale, je veux absolument battre Messi », a souligné Yamal.

Un affrontement potentiel entre générations

Lors de la Coupe du Monde 2026, Messi reste l'un des protagonistes majeurs. Yamal, quant à lui, est reconnu comme l'un des représentants les plus brillants de la nouvelle génération.

C'est pourquoi un éventuel affrontement en finale ne serait pas seulement un match entre l'Espagne et l'Argentine, mais un duel symbolique entre deux époques du football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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