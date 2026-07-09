Erling Haaland qualifie la victoire contre le Brésil d'« irréelle »

Une véritable sensation a secoué le monde du football : l'équipe nationale de Norvège a éliminé le Brésil, quintuple champion du monde, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Erling Haaland, héros de cette victoire historique, a partagé ses émotions après le match, soulignant qu'il est encore difficile de croire à ce qui s'est passé. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors d'un match dramatique disputé dans le New Jersey, l'attaquant de Manchester City a une fois de plus démontré son talent. Erling Haaland a ouvert le score de la tête à la 79e minute, avant de signer un doublé d'une frappe précise dans le petit filet à la 90e minute, propulsant les Norvégiens en quarts de finale pour la première fois de leur histoire. Selon Goal.com, cette victoire est un résultat sans précédent pour le football norvégien.

Victoire historique et émotions

S'exprimant sur sa chaîne YouTube après le match, Erling Haaland a admis que battre une équipe aussi prestigieuse que le Brésil lui semblait être un rêve inaccessible. « Le Brésil est un véritable pays de football. C'est une équipe avec des joueurs légendaires et une riche histoire, celle que chaque enfant connaît dès qu'il commence à apprendre le football. Le simple fait d'entrer sur le terrain contre eux était une expérience surréaliste pour moi », a déclaré la star norvégienne.

Selon l'attaquant, le statut de grand favori du Brésil a permis aux hommes de Stale Solbakken de jouer sans pression et avec liberté. Il est à noter que le Brésilien Bruno Guimaraes a manqué un penalty pendant le match, et que le but marqué par Neymar en fin de rencontre n'a pas suffi à sauver les Sud-Américains de la défaite.

Course au Soulier d'Or et prochain adversaire

Grâce à ce doublé, Erling Haaland a porté son total à 7 buts dans le tournoi, rejoignant Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs. Les interventions décisives du gardien norvégien Orjan Nyland ont également joué un rôle crucial dans le succès de l'équipe. Désormais, les Scandinaves affronteront l'Angleterre en quarts de finale.

Le match contre l'Angleterre, qui aura lieu samedi à Miami, s'annonce comme un nouveau test sérieux pour la Norvège. Les « Three Lions » cherchent également à renforcer leur jeu après une rencontre difficile contre le Mexique. Erling Haaland a souligné qu'il ne pensait pour l'instant qu'à se reposer et à récupérer, car le match contre le Brésil l'a complètement épuisé.