Manchester United annonce le transfert d'Andrey Santos pour 50 millions de livres

Le club anglais de Manchester United a réalisé sa première grosse acquisition du mercato estival. Le talentueux milieu de terrain brésilien Andrey Santos a quitté Chelsea pour rejoindre Old Trafford. Ce transfert est considéré comme le premier pas majeur de l'ère du nouvel entraîneur Michael Carrick. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, Manchester United versera un total de 50 millions de livres sterling pour le joueur de 22 ans. Sur ce montant, 48 millions sont garantis, tandis que les 2 millions restants seront versés sous forme de bonus. De plus, selon l'accord, Chelsea conserve un droit de 10 % sur une future revente du joueur.

Andrey Santos a signé un contrat à long terme avec les Mancuniens jusqu'en juin 2031. La direction du club a également inclus une option pour prolonger le contrat d'une année supplémentaire. Le joueur brésilien a décidé de changer d'équipe pour obtenir plus de temps de jeu en raison de la concurrence avec Moises Caicedo.

Un nouveau pilier dans le système de Carrick

Michael Carrick avait fait du renforcement du milieu de terrain sa priorité. Suite au départ de Casemiro et à la grave blessure de Manuel Ugarte, un vide s'était créé dans l'entrejeu de Manchester United. Santos est attendu pour résoudre précisément ce problème.

La saison dernière, Andrey Santos a disputé 43 matchs avec Chelsea, se distinguant par sa maîtrise technique. Selon les statistiques, il a enregistré les meilleurs taux de passes réussies et de passes progressives parmi les milieux de terrain de moins de 22 ans en Premier League.

"Tout ce qui concerne Manchester United est spécial. Rejoindre le club où mes idoles ont joué est un sentiment incroyable. En tant que milieu de terrain, je suis ravi d'avoir l'opportunité d'apprendre de Michael Carrick. C'est l'entraîneur idéal pour franchir une nouvelle étape dans ma carrière", a déclaré Santos lors d'une interview sur le site officiel du club.

Selon le directeur sportif du club, Jason Wilcox, le joueur brésilien jouera un rôle clé dans l'évolution du style de jeu de l'équipe. Il est attendu non seulement en défense, mais aussi dans l'organisation des attaques. Avec ce transfert, Manchester United vise à établir un contrôle total au milieu du terrain.