Manchester United annonce le transfert d'Andrey Santos pour 50 millions de livres

·34·Sport
Manchester United annonce le transfert d'Andrey Santos pour 50 millions de livres

Le club anglais de Manchester United a réalisé sa première grosse acquisition du mercato estival. Le talentueux milieu de terrain brésilien Andrey Santos a quitté Chelsea pour rejoindre Old Trafford. Ce transfert est considéré comme le premier pas majeur de l'ère du nouvel entraîneur Michael Carrick. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, Manchester United versera un total de 50 millions de livres sterling pour le joueur de 22 ans. Sur ce montant, 48 millions sont garantis, tandis que les 2 millions restants seront versés sous forme de bonus. De plus, selon l'accord, Chelsea conserve un droit de 10 % sur une future revente du joueur.

Andrey Santos a signé un contrat à long terme avec les Mancuniens jusqu'en juin 2031. La direction du club a également inclus une option pour prolonger le contrat d'une année supplémentaire. Le joueur brésilien a décidé de changer d'équipe pour obtenir plus de temps de jeu en raison de la concurrence avec Moises Caicedo.

Un nouveau pilier dans le système de Carrick

Michael Carrick avait fait du renforcement du milieu de terrain sa priorité. Suite au départ de Casemiro et à la grave blessure de Manuel Ugarte, un vide s'était créé dans l'entrejeu de Manchester United. Santos est attendu pour résoudre précisément ce problème.

La saison dernière, Andrey Santos a disputé 43 matchs avec Chelsea, se distinguant par sa maîtrise technique. Selon les statistiques, il a enregistré les meilleurs taux de passes réussies et de passes progressives parmi les milieux de terrain de moins de 22 ans en Premier League.

"Tout ce qui concerne Manchester United est spécial. Rejoindre le club où mes idoles ont joué est un sentiment incroyable. En tant que milieu de terrain, je suis ravi d'avoir l'opportunité d'apprendre de Michael Carrick. C'est l'entraîneur idéal pour franchir une nouvelle étape dans ma carrière", a déclaré Santos lors d'une interview sur le site officiel du club.

Selon le directeur sportif du club, Jason Wilcox, le joueur brésilien jouera un rôle clé dans l'évolution du style de jeu de l'équipe. Il est attendu non seulement en défense, mais aussi dans l'organisation des attaques. Avec ce transfert, Manchester United vise à établir un contrôle total au milieu du terrain.

Манчестер ЮнайтедЧелсиAndrey SantosТрансферАнглия Премер-лигаси
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Assouplissement inattendu des transferts en Superliga : les limites doubléesAssouplissement inattendu des transferts en Superliga : les limites doubléesAujourd'hui, 20:10Tragédie après la Coupe du Monde 2026 : une star de 25 ans décède subitementTragédie après la Coupe du Monde 2026 : une star de 25 ans décède subitementAujourd'hui, 19:51Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marchéCoup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marchéAujourd'hui, 19:46Slaven Bilić de retour en Croatie : une nouvelle ère après DalićSlaven Bilić de retour en Croatie : une nouvelle ère après DalićAujourd'hui, 19:40Lionel Messi est-il moins dangereux : l'Angleterre veut détrôner l'ArgentineLionel Messi est-il moins dangereux : l'Angleterre veut détrôner l'ArgentineAujourd'hui, 19:17Samuel Eto'o : Kylian Mbappé n'est pas assez apprécié en FranceSamuel Eto'o : Kylian Mbappé n'est pas assez apprécié en FranceAujourd'hui, 19:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football