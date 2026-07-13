L'Union européenne impose des sanctions contre le holding VK et la messagerie Max

L'Union européenne a ajouté le holding VK, l'un des plus grands géants technologiques russes, à sa liste de sanctions actualisée. Cette décision, publiée sur le portail juridique officiel de l'UE, concerne non seulement la société mère, mais aussi plusieurs de ses filiales. Il s'agit de la première restriction officielle imposée directement par l'UE à VK, marquant une nouvelle étape dans la pression politique et la sécurité numérique dans la région. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La société à responsabilité limitée « Kommunikatsionnaya platforma », développeur de la messagerie Max qui fait partie de VK, est également visée par les restrictions. Le Conseil de l'Union européenne accuse ces structures d'être impliquées dans des activités liées à la politique d'État russe et au contrôle de l'information. Yelena Bagudina, dirigeante de l'entreprise, a également été placée sur la liste des sanctions individuelles.

Infrastructure technologique et système SORM

Le nouveau paquet de sanctions de l'UE ne se limite pas aux réseaux sociaux. Des entreprises technologiques majeures telles que « Tsitadel », VAS Experts et « Norsi-Trans » ont également été ajoutées à la liste. Selon les responsables européens, ces organisations sont les principaux fournisseurs d'équipements et de logiciels pour le système d'activités de recherche opérationnelle (SORM). Ces systèmes ont attiré l'attention de la communauté internationale en raison de leur utilisation pour surveiller et contrôler les données des utilisateurs.

Le service de presse de VK a réagi à cette situation en déclarant que les mesures imposées n'affecteraient pas le fonctionnement des services. Selon le communiqué de l'entreprise, le réseau social VK et la messagerie Max continueront de fonctionner normalement. Néanmoins, les experts estiment que de telles sanctions pourraient entraîner des difficultés pour la coopération internationale et les mises à jour logicielles à l'avenir.

Selon ixbt.com, le nouveau paquet de sanctions comprend un total de 11 personnes physiques et 5 organisations. Bien que des sanctions individuelles soient en vigueur contre Vladimir Kiriyenko, le dirigeant du holding VK, depuis 2022, l'entreprise elle-même n'avait pas encore été incluse dans la liste générale. Cette mesure limite davantage les capacités financières et juridiques du holding sur le marché européen.

Problèmes liés à Apple et conséquences

Rappelons qu'à la fin du mois de juin de cette année, Apple avait supprimé les applications VK de l'App Store. À l'époque, le géant technologique américain avait justifié cette décision par le respect des exigences en matière de sanctions, sans toutefois préciser les motifs exacts. La nouvelle décision de l'UE est perçue comme une suite logique de ces processus.

Pour les utilisateurs ouzbeks, les services VK restent accessibles pour le moment, mais la disponibilité des applications sur les plateformes internationales (App Store, Google Play) et leur intégration avec les systèmes de paiement pourraient être remises en question. Les entreprises incluses dans la liste des sanctions sont :

Holding VK (société mère) ;

« Kommunikatsionnaya platforma » (messagerie Max) ;

Holding « Tsitadel » ;

VAS Experts ;

« Norsi-Trans ».

Cette situation montre que le processus de déconnexion du secteur IT russe des technologies occidentales et des marchés financiers se poursuit. Il est fort probable que d'autres grandes entreprises technologiques soient confrontées à des restrictions similaires à l'avenir.