La prédiction audacieuse de Joe Cole : « Nous allons envoyer Messi en vacances »

La tension monte avant la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Angleterre et l'Argentine. L'ancien milieu de terrain de Chelsea, Joe Cole, a fait une prédiction très audacieuse avant le choc contre l'Argentine emmenée par Messi.

« L'Angleterre ira en finale »

Dans le podcast The Rest Is Football, Joe Cole a exprimé sa confiance quant à la victoire de l'Angleterre sur l'Argentine.

« Nous allons envoyer Messi en vacances. À 100 %. L'Angleterre ira en finale », a déclaré Cole.

Selon l'ancien joueur, l'Angleterre est actuellement une équipe trop rapide et dangereuse pour l'Argentine. Il est convaincu que les « Three Lions » peuvent battre les Argentins grâce à leur rythme et leur intensité physique.

La vitesse sera-t-elle un problème pour l'Argentine ?

L'argument principal de Cole est la vitesse de l'Angleterre. Il estime que la défense et le milieu de terrain argentins pourraient avoir du mal à supporter le rythme élevé imposé par les Anglais.

Il y a une logique dans ces propos : en demi-finale, les détails font la différence. Une attaque rapide, une contre-attaque ou un exploit individuel peuvent changer le scénario de tout le match.

Mais l'Argentine a aussi un « briseur de plans » : Lionel Messi. Même à 39 ans, il peut renverser un match avec une passe, un dribble ou un coup franc. Dans le football, certains joueurs ne jouent pas avec leur « âge sur le passeport », mais avec une « licence de magie ».

Un choc historique pour Messi

La demi-finale Argentine-Angleterre revêt une importance particulière pour Messi. Au cours de sa longue carrière internationale, il a affronté de nombreuses grandes nations, mais un duel de ce niveau contre l'Angleterre possède une intrigue unique.

Ce match est crucial non seulement pour une place en finale, mais aussi en raison de la rivalité historique, de l'héritage de Messi et des ambitions de l'Angleterre dans les grands tournois.

Qui attendra le vainqueur en finale ?

La demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine aura lieu le 15 juillet. Le vainqueur affrontera la France ou l'Espagne en finale.

Demi-finale Date Qui affrontera le vainqueur ? Angleterre — Argentine 15 juillet France ou Espagne France — Espagne 14 juillet Angleterre ou Argentine

À ce stade, il n'y a plus d'adversaire facile. Mais le contexte émotionnel autour du match Angleterre-Argentine est différent : Messi, la rivalité historique, les propos tranchants de Cole et la porte de la finale.

Les propos de Cole ont accentué la pression

De telles déclarations n'affectent peut-être pas directement les joueurs. Mais pour les fans, les médias et les réseaux sociaux, c'est comme jeter de l'huile sur le feu.

Le camp argentin pourrait utiliser ces mots comme motivation. Les supporters anglais, quant à eux, voient les paroles de Cole comme un signe de confiance.

En somme, la bataille psychologique a commencé avant même le coup d'envoi de la demi-finale.

La réponse sera donnée sur le terrain

Joe Cole est sûr à 100 % de la victoire de l'Angleterre. Mais en demi-finale de Coupe du Monde, les pronostics deviennent souvent obsolètes dès le coup d'envoi.

L'Angleterre est rapide, physique et ambitieuse. L'Argentine est expérimentée, calme et possède Messi.

La question principale est désormais : l'Angleterre pourra-t-elle vraiment « envoyer Messi en vacances » ou les Argentins déjoueront-ils une fois de plus tous les pronostics ?