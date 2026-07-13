On suggère à Cristiano Ronaldo de mettre fin à sa carrière internationale

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal et du club d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, est une fois de plus au centre des critiques. Comme de nombreux experts du monde du football, l'ancien défenseur de Liverpool et de Fulham, John Arne Riise, a appelé la légende à quitter la scène internationale. Selon lui, l'attaquant de 41 ans ne peut plus aider son équipe dans des matchs de haut niveau. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'ancien footballeur norvégien a qualifié la participation de Ronaldo à la Coupe du Monde de "décevante". Riise a accusé l'ancien sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, d'avoir mal géré la situation et de faire passer les ambitions personnelles avant les intérêts de l'équipe. Il souligne que la présence de Ronaldo dans l'effectif limite la flexibilité tactique de l'équipe.

Est-il temps de laisser la place à la nouvelle génération ?

"Je sais que le sélectionneur du Portugal aime Ronaldo, mais toute la situation lors de la Coupe du Monde était très triste. À un moment donné, il ne marque pas, puis après un ou deux buts, il dit qu'il est de retour, et il disparaît à nouveau. Martinez aurait dû faire preuve de détermination et faire passer l'équipe avant l'individu", a déclaré Riise dans une interview accordée à BestBettingSites.

Riise a également évoqué les exigences physiques du football moderne. Selon lui, les 11 joueurs sur le terrain doivent se battre et courir sans relâche. À l'exception d'exceptions comme Lionel Messi, Ronaldo n'est plus en mesure de maintenir un tel rythme élevé. Cela, au lieu de renforcer l'équipe nationale du Portugal, affaiblit son jeu.

Concernant l'Euro 2028, l'expert norvégien doute de la participation de Ronaldo. À son avis, l'attaquant légendaire devrait mettre fin à sa carrière internationale dès maintenant et laisser sa place à des joueurs jeunes et talentueux. Cela pourrait être une étape importante pour le développement futur du football portugais.

Rappelons que le parcours de l'équipe nationale du Portugal lors de la Coupe du Monde s'est terminé par une défaite en huitièmes de finale contre l'Espagne. Après ce match, Cristiano Ronaldo a quitté le terrain en larmes. Malgré cela, la star d'Al-Nassr a souligné qu'il ne prendrait pas de décision hâtive concernant son avenir et qu'il réfléchirait à tout cela en famille.

Actuellement, Ronaldo détient le statut de meilleur buteur de l'histoire au niveau international. Cependant, les débats sur la condition physique et l'efficacité sur le terrain de l'ancienne star du Real Madrid et de Manchester United ne cessent pas. La communauté du football suit de près quelle sera la prochaine étape de la légende.