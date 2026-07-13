Un incendie tragique dans un bar de Bangkok piège les clients

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Un incendie tragique dans un bar de Bangkok piège les clients

Un terrible incendie survenu à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, a secoué le pays. Il avait été précédemment rapporté que 27 personnes avaient péri dans l'incendie d'un bar. Désormais, les autorités ont annoncé qu'elles poursuivaient l'identification des victimes et qu'elles étudiaient en détail toutes les circonstances de la tragédie. C'est ce qu'a rapporté Associated Press agence de presse.

Il a été précisé que parmi les victimes, 9 étaient des hommes et 18 des femmes. 22 autres personnes blessées lors de l'incendie ont été hospitalisées dans un état grave, et les médecins prodiguent les soins nécessaires pour tenter de leur sauver la vie.

Selon les témoins, l'incendie a commencé à l'entrée du bâtiment. Peu de temps après, les flammes se sont rapidement propagées dans toute la salle. À ce moment-là, les personnes présentes à l'intérieur ont tenté de trouver une issue, et des cris et des appels à l'aide ont été entendus depuis le bâtiment. Peu après, la panique s'est emparée du bar et les gens ont couru dans toutes les directions pour tenter de se sauver.

Lors des premières inspections sur les lieux, des téléviseurs, des haut-parleurs, une guitare électrique et d'autres équipements musicaux calcinés ont été retrouvés à l'intérieur du bâtiment. Il a également été noté que les fenêtres étaient brisées et que les tables, les chaises et le mobilier intérieur avaient été gravement endommagés par le feu.

Les sauveteurs se tiennent autour de nombreux sacs mortuaires au sol.

Après la tragédie, les proches des victimes se sont rassemblés devant la morgue de la police pour participer au processus d'identification des corps. Selon les informations officielles, la plupart des victimes sont des citoyens thaïlandais âgés de 25 à 50 ans.

Actuellement, les agences gouvernementales cherchent à déterminer s'il y a des victimes parmi les étrangers. Le gouvernement australien, notamment, a annoncé qu'il travaillait avec les autorités thaïlandaises pour vérifier si ses ressortissants figuraient parmi les blessés ou les morts de cette tragédie.

Les autorités chargées de l'enquête continuent d'étudier la cause de l'incendie et le respect des normes de sécurité dans le bar.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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