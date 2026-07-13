Un article analytique d'Ilhan Mammadov, directeur de la division Associations membres de la FIFA, a été publié, abordant l'importance historique de la Coupe du Monde 2026, l'intensité des duels sur le terrain et l'héritage durable que ce tournoi laisse à l'humanité.

Voici les points clés de ce document, qui détaille les bouleversements profonds et les changements mondiaux dans le football international, Zamin.uz vous les présente.

« Il n'y a plus d'adversaires faciles dans le football international »

Selon Ilhan Mammadov, la Coupe du Monde de cette année se distingue par une qualité de jeu élevée et une compétitivité sans précédent. Aujourd'hui, l'équilibre des forces dans le football mondial s'est considérablement égalisé.

« Les équipes nationales autrefois considérées comme sans chance face aux favoris mettent aujourd'hui les meilleures sélections mondiales à rude épreuve jusqu'aux dernières minutes du match. Ce n'est pas un hasard. C'est le résultat des investissements systématiques réalisés par les associations membres au fil des années », déclare le responsable de la FIFA.

Programme « FIFA Forward » : un investissement destiné à 211 pays

À la base de la concurrence mondiale observée aujourd'hui se trouve le programme FIFA Forward lancé à l'initiative du président de la FIFA, Gianni Infantino. Les revenus massifs générés par les compétitions ne sont pas simplement accumulés, mais redistribués aux 211 associations membres de l'organisation via le plus grand programme sportif au monde.

Ces investissements systématiques ont servi à développer les domaines suivants :

Nouvelles académies : Des écoles de football modernes ont été construites dans le monde entier pour découvrir les jeunes talents ;

Infrastructures : Des terrains et des bases conformes aux normes internationales ont été créés pour le football des enfants et des jeunes ;

Football féminin : L'attention et le soutien financier accordés à ce secteur ont été considérablement augmentés ;

Égalité des chances : Les dirigeants du football des petits pays et des nations en développement sont également fiers de la qualité du jeu proposé.

Des débats au succès historique

L'article note qu'il est naturel que chaque grand tournoi suscite des doutes avant son lancement. Par exemple, la Coupe du Monde au Qatar avait également fait l'objet de nombreux débats, mais elle a finalement été reconnue comme l'une des plus réussies de l'histoire. La Coupe du Monde 2026, le plus grand tournoi de l'histoire, suit la même voie : malgré les critiques initiales, les moments inoubliables sur le terrain et le système footballistique robuste ont répondu à toutes les questions.

Quel est le véritable succès du Mondial ?

Ilhan Mammadov, en tant que dirigeant du football et simple supporter, a souligné la signification symbolique du tournoi :

« Je suis fermement convaincu que le plus grand succès de cette Coupe du Monde de la FIFA ne se mesure pas uniquement à l'équipe qui soulèvera le trophée. Son véritable héritage réside dans l'inspiration qu'elle apporte à des millions de jeunes, l'espoir et la confiance qu'elle leur insuffle, et la création d'une base encore plus solide pour le football mondial. »

Analyse succincte des résultats de la Coupe du Monde 2026 :