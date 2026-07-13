Tragédie lors de la Coupe du Monde 2026 : un supporter argentin décède, de nombreuses personnes hospitalisées

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Tragédie lors de la Coupe du Monde 2026 : un supporter argentin décède, de nombreuses personnes hospitalisées

Le match intense des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et la Suisse (3-1) restera dans l'histoire non seulement pour la lutte sur le terrain, mais aussi pour les passions sans précédent en dehors du stade. Bien que la qualification de l'équipe nationale argentine pour les demi-finales ait déclenché des célébrations massives à Buenos Aires, l'émotion intense a gravement affecté la santé de nombreux supporters.

Zamin.uz présente les détails des urgences médicales observées dans la capitale pendant et après cette rencontre.

Un cœur qui n'a pas résisté à l'émotion : un supporter de 51 ans est décédé

Dans les moments les plus palpitants du match, le cœur d'un supporter local de 51 ans n'a pas tenu et il a subi un infarctus (crise cardiaque). Les ambulanciers arrivés immédiatement sur les lieux ont tenté de le réanimer et de lui sauver la vie. Cependant, malgré tous les efforts des médecins, le décès du patient a été officiellement constaté.

Crise médicale à Buenos Aires : les urgences ont travaillé toute la nuit

Ambito rapporte, en s'appuyant sur les données du service d'urgence médicale de Buenos Aires (SAME), que 6 autres personnes ont dû consulter des médecins dans la capitale pendant le match et les célébrations qui ont suivi, en raison de crises cardiaques et d'autres urgences médicales. Les supporters présentaient des douleurs thoraciques, des essoufflements, des pertes de connaissance et des signes de syndrome coronarien aigu.

L'état des patients enregistrés par le personnel médical était le suivant :

Âge et sexe du supporter

Symptômes observés

Mesures prises et état

Homme de 45 ans

Douleur thoracique, troubles de l'élocution et engourdissement du bras

Transporté immédiatement à l'hôpital

Homme de 41 ans

Perte de connaissance soudaine

Soins prodigués sur place, hospitalisation non nécessaire

Femme de 86 ans

État inconscient (antécédents de maladie cardiaque chronique)

Traitements médicaux d'urgence administrés

Femme de 74 ans

Douleur intense dans la zone cardiaque, essoufflement

Hospitalisée par ambulance

Homme de 48 ans

Douleur thoracique aiguë

Transféré à l'unité de soins intensifs de l'hôpital

Femme de 38 ans

Détresse respiratoire aiguë

Admise à l'hôpital

Les médecins avertissent : Lors de compétitions prestigieuses et pleines d'intrigues comme la Coupe du Monde de football, les niveaux d'adrénaline et d'hormones de stress augmentent considérablement dans l'organisme. Cela peut provoquer une hausse de la tension artérielle et des crises cardiaques. Les spécialistes recommandent aux fans ayant des problèmes cardiovasculaires de regarder ces matchs avec autant de calme que possible.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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