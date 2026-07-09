Manchester United annonce officiellement l'emplacement de son nouveau stade

Le club anglais de Manchester United a officiellement confirmé l'emplacement de son projet ambitieux : un nouveau stade d'une capacité de 100 000 spectateurs. Cette décision a été prise dans le but de préserver l'héritage historique du club tout en favorisant le développement économique de la région. La nouvelle enceinte deviendra le cœur d'un pôle sportif et de divertissement complet. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations officielles du club, le nouveau stade sera construit sur un terrain situé à environ 350 mètres au nord-ouest de l'actuelle enceinte d'Old Trafford. Ce site a été spécifiquement baptisé "Stadium District". Le projet servira de pilier central au vaste plan directeur de régénération de la zone de Trafford Wharfside.

Traditions historiques et infrastructures modernes

La direction de Manchester United souligne avoir pris en compte les sentiments des supporters lors du choix de l'emplacement. En construisant la nouvelle arène à côté d'Old Trafford, le club souhaite préserver ses traditions de longue date, ses racines historiques et ses rituels uniques les jours de match. Cette étape permet de créer des installations ultramodernes sans altérer l'atmosphère chère aux fans.

Collette Roche, directrice des opérations du projet de nouveau stade du club, a qualifié ce projet d'"opportunité unique dans une génération". Selon elle, le nouveau site offrira non seulement des commodités de classe mondiale aux supporters, mais deviendra également un centre économique au service de la communauté locale et de toute la région pour les décennies à venir.

Dans le cadre du projet, une zone couvrant 150 hectares sera radicalement transformée. Des logements, des lieux de détente et des équipements culturels seront construits pour fonctionner toute l'année, non seulement pour les fans de football, mais aussi pour les résidents locaux. Tom Ross, chef du conseil de Trafford, a noté que ce plan directeur marque le début d'un long voyage visant à transformer la zone en un pôle sportif et culturel de classe mondiale.

Efficacité économique et nouveaux emplois

L'ampleur économique de cet immense projet de construction est impressionnante. Selon les estimations, le nouveau stade et ses infrastructures environnantes devraient générer 7,3 milliards de livres sterling par an pour l'économie britannique. De plus, il est prévu que le projet permette la création d'environ 48 000 nouveaux emplois.

La direction de Manchester United promet de rester en dialogue constant avec les supporters tout au long du processus de conception du nouveau stade. L'atmosphère du stade, l'accessibilité des prix des billets et l'accessibilité pour tous sont au cœur du plan. Le projet passe désormais à la phase suivante de conception et de développement.