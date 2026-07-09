Le club espagnol du Real Madrid a pris une décision définitive concernant la prolongation du contrat de l'un de ses milieux de terrain clés, Aurélien Tchouaméni. Cette nouvelle constitue un coup dur pour l'équipe anglaise de Manchester United, car les « Red Devils » planifiaient depuis longtemps d'intégrer le joueur français à leur effectif. Selon les informations relayées par AS, le club madrilène a rejeté toutes les offres reçues pour le joueur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Les négociations entre Aurélien Tchouaméni et la direction du Real Madrid ont abouti avec succès, les deux parties signant un nouveau contrat de cinq ans courant jusqu'en 2031. Cet accord s'inscrit dans la stratégie du club visant à conserver ses jeunes talents et à façonner le noyau dur de l'équipe pour l'avenir. Le joueur lui-même a fait savoir qu'il souhaitait poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole et qu'il ne prendrait pas en considération les appels d'autres clubs.

Nouveau salaire et décision stratégique

Les premiers rapports indiquaient que Tchouaméni percevrait un salaire de 13 millions d'euros par an selon le nouveau contrat. Cependant, les dernières informations montrent que le revenu annuel du milieu défensif français s'élève à environ 9 millions d'euros. Il est précisé que le joueur a privilégié la progression sportive et le prestige du club plutôt que l'aspect financier. Il considère Madrid comme le meilleur endroit au monde pour améliorer ses compétences et remporter des trophées.

La direction de Manchester United avait fait de Tchouaméni sa cible prioritaire pour résoudre ses problèmes au milieu de terrain. Les représentants du club mancunien ont tenté d'entrer en contact avec les agents du joueur, mais la direction du Real Madrid a catégoriquement refusé de mener des négociations sur ce transfert. Le club anglais a été prévenu très tôt que le joueur français n'était pas à vendre.

L'entraîneur de l'équipe, José Mourinho, a accueilli cette nouvelle avec une grande satisfaction. Le technicien portugais considère Tchouaméni comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Selon l'entraîneur, Aurélien joue un rôle crucial dans la gestion du rythme et du contrôle du jeu de l'équipe. La grande confiance témoignée par l'entraîneur a renforcé la loyauté du joueur envers le club.

Tchouaméni a souligné à plusieurs reprises qu'il s'était parfaitement adapté non seulement sur le terrain, mais aussi aux valeurs du club et à l'environnement urbain. Son lien avec Madrid est devenu plus qu'un simple contrat professionnel, c'est une connexion émotionnelle. Cette situation a permis aux négociations de se dérouler de manière très fluide et sans problème, malgré le bruit médiatique sur le marché des transferts.

En conclusion, on peut dire que le Real Madrid continue de préserver sa « génération dorée ». Manchester United est désormais contraint de chercher d'autres options pour renforcer son milieu de terrain. Le maintien de Tchouaméni jusqu'en 2031 est une étape importante qui garantit la stabilité du club madrilène pour la prochaine décennie.