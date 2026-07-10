Les compositions d'équipe pour le match France contre Maroc sont connues
La France et le Maroc s'affrontent en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le match débutera aujourd'hui à 01h00 au stade de Foxborough. Les équipes ont dévoilé leurs compositions de départ. La France évoluera en 4-2-3-1, avec Kylian Mbappé en pointe. Le Maroc a également opté pour un système en 4-2-3-1, avec Yassine Bounou dans les buts. La liste des remplaçants et des entraîneurs n'est pas entièrement visible sur la capture d'écran.
Composition de départ de la France :
• M. Maignan
• J. Koundé
• D. Upamecano
• W. Saliba
• L. Digne
• M. Koné
• A. Rabiot
• O. Dembélé
• M. Olise
• D. Doué
• K. Mbappé
Composition de départ du Maroc :
• Bounou
• A. Salah-Eddine
• N. Mazraoui
• N. Aguerd
• A. Hakimi
• N. El Aynaoui
• A. Richardson
• B. El Khannouss
• A. Ounahi
• B. Diaz
• C. Talbi
Le vainqueur de cette rencontre se qualifiera pour les demi-finales. La France devrait construire son jeu offensif autour de Mbappé, Dembélé, Olise et Doué. Le Maroc pourrait miser sur l'activité d'Hakimi et Salah-Eddine sur les ailes.
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