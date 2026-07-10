La réponse inattendue d'Haaland sur le titre : la pression est sur une autre équipe

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La réponse inattendue d'Haaland sur le titre : la pression est sur une autre équipe

L'attaquant de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a donné une réponse humoristique mais prudente à une question sur les chances de titre de son équipe lors de la Coupe du Monde 2026.

Malgré l'engouement suscité par la Norvège dans le tournoi, Haaland n'a pas voulu classer son équipe parmi les favoris. Au contraire, il a attiré l'attention sur l'équipe d'Angleterre.

Haaland minimise les chances de la Norvège

Les journalistes ont interrogé Haaland sur les chances de la Norvège de remporter la Coupe du Monde.

L'attaquant a souri et a déclaré que les chances de son équipe n'étaient pas encore très élevées.

« Toujours très faibles », a déclaré Haaland.

Cette réponse montre que le leader norvégien ne souhaite pas augmenter la pression malgré le succès dans le tournoi.

« Il y a des favoris évidents »

Selon Haaland, les principaux prétendants au titre de la Coupe du Monde 2026 sont déjà identifiés.

Il n'a pas inclus la Norvège parmi eux et a cité l'Angleterre comme l'un des favoris.

« Il y a des favoris clairs dans le championnat, et l'Angleterre en fait partie », a déclaré l'attaquant norvégien.

La pression est redirigée vers l'Angleterre

Haaland a également fait une remarque intéressante aux journalistes, soulignant qu'ils devraient mettre la pression sur les joueurs anglais.

« Vous, les journalistes, vous devriez mettre la pression sur les gars anglais », a plaisanté l'attaquant.

Ces mots pourraient signifier que le leader norvégien souhaite accroître la pression sur ses rivaux, tandis que son équipe évolue dans un environnement plus calme.

La Norvège est désormais prise au sérieux

Lors de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de Norvège a attiré l'attention de beaucoup par son jeu. Le leadership de Haaland, la solidité de l'équipe et ses résultats contre de grands adversaires en ont fait l'une des équipes les plus intéressantes du tournoi.

Cependant, l'attaquant lui-même ne semble pas vouloir faire de grandes déclarations sur le titre pour le moment.

Un calcul derrière l'humour

Bien que la réponse de Haaland ressemble à une simple plaisanterie, elle contient un signal psychologique clair.

En soulignant que la Norvège ne fait pas partie des favoris, il retire la pression de son équipe. Le nom de l'Angleterre n'a pas été cité par hasard : les grands espoirs, l'effectif pléthorique et la pression sont désormais du côté de l'adversaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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