Il n'a pas marqué, mais a quand même été le meilleur : les statistiques de Yamal impressionnent

L'ailier de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a été élu homme du match lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Belgique. Fait intéressant, la star de 18 ans n'a ni marqué ni délivré de passe décisive lors de cette rencontre.

Malgré cela, son activité sur le terrain et la pression exercée en attaque ont été hautement saluées par les experts.

Yamal a été une figure décisive même sans but

Dans le match où l'Espagne a battu la Belgique sur le score de 2-1, Lamine Yamal a constamment posé des problèmes à la défense adverse.

Il s'est distingué sur l'aile par sa vitesse, ses déplacements avec le ballon et sa supériorité dans les duels en un contre un.

Les statistiques clés du joueur de 18 ans

Au cours du match, Yamal a :

effectué 6 tirs vers le but adverse ;

réalisé 6 centres ;

réussi 4 dribbles.

Avec ces indicateurs, il a été l'un des joueurs les plus actifs de l'effectif espagnol.

Pourquoi a-t-il été élu meilleur joueur ?

Au football, un but ou une passe décisive ne reflète pas toujours pleinement l'impact d'un joueur. En attirant la défense adverse, Yamal a créé des espaces pour ses coéquipiers et a participé activement à presque chaque offensive.

Sa pression a régulièrement forcé la défense belge à commettre des erreurs.

Un grand test contre la France à venir

L'équipe nationale d'Espagne affrontera la France en demi-finale.

La question principale est désormais la suivante : Lamine Yamal pourra-t-il montrer une telle activité contre la France et cette fois-ci se distinguer par une action décisive ?