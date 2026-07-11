Qui peut arrêter Erling Haaland ? Bryan Robson pointe l'erreur de Thomas Tuchel

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, Bryan Robson, a partagé ses réflexions avant le prochain match entre la Norvège et l'Angleterre dans le cadre de la Coupe du Monde. Selon lui, il n'y avait qu'un seul candidat valable dans l'effectif pour arrêter l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, mais l'entraîneur Thomas Tuchel ne l'a pas sélectionné. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Robson souligne que Harry Maguire aurait été le défenseur le plus apte à lutter contre un attaquant physiquement puissant comme Erling Haaland. Dans une interview accordée au journal Hajper, l'expert a noté que la force physique et le gabarit de Maguire pourraient résister à la pression de la star norvégienne.

Thomas Tuchel n'a pas trouvé de place pour Harry Maguire dans l'effectif annoncé pour la Coupe du Monde. Cette décision suscite divers débats au sein de la communauté footballistique. Selon Robson, bien que les autres défenseurs centraux de l'équipe soient rapides et techniquement doués, ils pourraient ne pas être en mesure d'opposer une résistance physique adéquate à Erling Haaland.

Le facteur de supériorité physique

"À cause du match contre la Norvège, j'aurais aimé voir Harry Maguire dans la sélection de Thomas Tuchel. Parce qu'Harry sait exactement comment gérer Erling Haaland. Nos autres gars sont rapides, mais ils ne sont pas aussi robustes que Maguire. Haaland se prépare avec toute sa force pour ce match et essaiera d'utiliser sa supériorité physique", déclare Bryan Robson.

Selon l'ancien capitaine, l'expérience et une ligne défensive solide sont cruciales dans les tournois majeurs comme la Coupe du Monde. Erling Haaland, quant à lui, devrait porter son talent à un nouveau niveau lors de matchs de ce calibre. Cela constituera un test sérieux pour les défenseurs anglais.

Néanmoins, Robson a évalué positivement les chances globales de l'équipe d'Angleterre. Il prédit une victoire des "Three Lions" sur le score de 2-1. Selon l'expert, la Norvège ne se résume pas à un seul joueur, car des meneurs de jeu comme Martin Odegaard représentent également un grand danger pour les Anglais.

L'équipe nationale de Norvège est capable de défendre de manière disciplinée et de punir l'adversaire en contre-attaque. Les passes de Martin Odegaard et les frappes décisives d'Erling Haaland peuvent percer n'importe quelle ligne défensive. Par conséquent, les défenseurs centraux anglais devront rester extrêmement concentrés tout au long du match.

En conclusion, il convient de noter que le choix de Thomas Tuchel sera encore longuement débattu dans la presse anglaise. Si la défense anglaise peine à arrêter Haaland, l'absence de Maguire deviendra certainement le principal point de critique envers Tuchel.