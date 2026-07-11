L'Argentine au bord du gouffre ? Le choc entre Messi et la « défense de béton » suisse !

Ce soir, les quarts de finale de la Coupe du Monde touchent à leur fin. Dans l'une des affiches les plus attendues, l'Argentine, championne du monde en titre, affronte la Suisse, l'une des équipes les plus disciplinées et difficiles à manœuvrer du tournoi. Le vainqueur de ce duel affrontera en demi-finale le gagnant du match Angleterre – Norvège.

Zamin.uz Zamin.uz vous propose l'analyse la plus complète avant ce drame tactique qui se déroulera à Kansas City.

Date et lieu du match : Match : Argentine – Suisse

Date et heure : 12 juillet, 06:00

Stade : Arrowhead Stadium (Kansas City)

Les remontadas de l'Argentine et ses failles défensives

Au début du tournoi, beaucoup parlaient d'un parcours facilité pour l'Argentine. En phase de groupes, l'équipe n'a rencontré aucun problème face à l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie, se qualifiant avec un bilan parfait. Mais dès le début de la phase à élimination directe, les champions ont fait face à de vrais tests :

Match contre le Cap-Vert (1/16 de finale) : Le débutant du tournoi est devenu un obstacle inattendu. Les insulaires ont résisté vaillamment et l'Argentine n'a arraché la victoire qu'en prolongation sur le score de 3:2.

Drame contre l'Égypte (1/8 de finale) : Ce match est déjà entré dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'« Albiceleste » était menée 0:2 jusqu'à la 79e minute. Seuls trois buts inscrits en fin de match ont offert une victoire miraculeuse.

D'un côté, ces remontadas renforcent la confiance des joueurs. De l'autre, les problèmes défensifs des hommes de Lionel Scaloni sont devenus évidents. L'Argentine joue de manière ouverte, offrant trop d'opportunités. Surtout, leur ligne défensive haute expose leur propre surface. Si Lionel Messi n'avait pas maintenu sa forme exceptionnelle, cette équipe aurait déjà quitté le tournoi.

La Suisse, le bourreau traditionnel des favoris

La Suisse, à l'inverse de l'Argentine, a atteint les quarts de finale grâce à un jeu défensif extrêmement discipliné.

En 1/8 de finale, les Européens ont neutralisé les attaquants rapides de la Colombie pendant près de deux heures. En empêchant l'adversaire de développer son jeu, la Suisse a gagné aux tirs au but, atteignant pour la première fois depuis 1954 les quarts de finale d'une Coupe du Monde.

La Suisse a toujours été un adversaire redoutable pour les grands. Elle ne brille peut-être pas par son spectacle, mais elle excelle à neutraliser les forces de l'adversaire.

Le cauchemar de 2014 va-t-il se répéter ?

Ce duel rappelle inévitablement la Coupe du Monde 2014. À l'époque, l'Argentine n'avait réussi à passer le verrou suisse qu'à la 118e minute grâce à un but d'Ángel Di María. Les Européens avaient « bétonné » le milieu de terrain, forçant l'Argentine à s'en remettre uniquement à l'exploit individuel.

L'Argentine se sent à l'aise dans les matchs ouverts, mais elle rencontre toujours d'énormes difficultés face aux équipes qui « garent le bus ». La Suisse est exactement ce type d'adversaire.

En conclusion : L'Argentine a frôlé l'élimination deux fois dans ce tournoi. Désormais, elle affronte une équipe tactique qui sait comment arrêter les favoris. La marge de manœuvre de l'équipe de Scaloni semble limitée, mais l'Argentine possède Messi, et cette arme fatale n'a pas encore dit son dernier mot dans ce tournoi.