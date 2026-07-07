Lionel Messi va Argentina dramatik gʻalabadan soʻng chorak finalga yoʻl oldi

·105·Sport
Lionel Messi va Argentina dramatik gʻalabadan soʻng chorak finalga yoʻl oldi

Argentina terma jamoasi va jahon futboli afsonasi Lionel Messi Atlanta shahrida oʻtgan Misrga qarshi uchrashuvdan soʻng oʻz his-tuygʻularini jilovlay olmadi. Jahon chempionati doirasidagi beshta gol urilgan dramatik bahsda amaldagi chempionlar 3:2 hisobida gʻalaba qozonib, chorak final yoʻllanmasini naqd qilishdi. Final hushtagi chalinganidan soʻng, Inter Miami yulduzi maydon markazida koʻz yoshlarini tutib tura olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu hissiyotlar bir kun avval musobaqani tark etgan Cristiano Ronaldo va Neymar kabi yulduzlarning qaygʻuli koʻz yoshlaridan farqli oʻlaroq, haqiqiy quvonch va yengillik ifodasi edi. Goal.com nashrining yozishicha, Argentina uchrashuvning katta qismida hisobda ortda borib, kutilmagan magʻlubiyat va turnir bilan xayrlashish yoqasida turgan edi. Biroq jamoa sardori Lionel Messi oʻzining mahorati bilan vaziyatni tubdan oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi.

Uchrashuvning 83-daqiqasida Lionel Messi raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirdi. Ushbu gol nafaqat jamoasini qutqardi, balki Messini FIFA Jahon chempionati tarixida ketma-ket oltita pley-off bosqichi oʻyinida gol urgan ilk futbolchiga aylantirdi. Bu natija bilan u jahon futboli rekordlar kitobidan yana bir bor mustahkam oʻrin egalladi.

Soʻnggi daqiqalardagi drama va hakamlik mojarosi

Oʻyinning asosiy vaqtiga qoʻshib berilgan daqiqalarda Enzo Fernandez Lautaro Martinez tomonidan yetkazib berilgan toʻpni bosh bilan darvozaga yoʻllab, "Albiseleste"ga gʻalaba keltiruvchi golni kiritdi. Bu vaqtda Misr terma jamoasi futbolchilari va murabbiylar shtabi hakamning qarorlaridan gʻazabda edi. Gap shundaki, gʻalaba goli kiritilishidan bir necha soniya oldin Muhammad Salah Lisandro Martinez bilan toʻqnashuvda yiqilgan, ammo hakam penalti belgilashni lozim topmagan edi.

Mazkur holat maydon chetida katta janjalga aylanib ketdi. Misr terma jamoasi vakillari VAR tizimi orqali vaziyatni qayta koʻrib chiqishni talab qilishdi, biroq hakam oʻyinni davom ettirishga qaror qildi. Ehtiroslar avjiga chiqqan pallada Misr zaxira oʻrindigʻidagi xodimlardan biri maydondan chetlatildi, Marwan Attia va jamoa bosh murabbiyi esa sariq kartochka bilan jazolandi.

Lionel Messi oʻyinning soʻnggi soniyalarigacha jamoasini oldinga boshlab, haqiqiy yetakchilik xislatlarini namoyish etdi. Final hushtagi chalingach, u charchoq va hayajondan maysazorga yiqilib, yigʻlab yubordi. Bu gʻalaba Argentina uchun naqadar qiyin va muhim boʻlganini uning yuzidagi ifodadan anglash qiyin emas edi. Endilikda Lionel Scaloni shogirdlari chorak final bosqichiga tayyorgarlikni boshlashadi, Misr esa munosib oʻyindan soʻng turnirni tark etishga majbur boʻldi.

Lionel MessiArgentinaMisrJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiLionel Messi Misrga qarshi oʻyinda Diego Maradona rekordini takrorladiBugun, 01:18Cristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordCristiano Ronaldo Jaxon chempionatlari bilan xayrlashdi: Afsonadan kutilmagan antirekordBugun, 01:110:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosi0:2 hisobi 3:2 bo‘lgan Argentina-Misr o‘yinida urilgan gollar videosiBugun, 00:57Manchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorManchester Yunayted Aurelien Tchouameni uchun 100 million yevrodan voz kechishga tayyorBugun, 00:30Lionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiLionel Messi Misrga qarshi o‘yinning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldiBugun, 00:18Messi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiMessi jahon chempionatlari tarixida eng yaxshi assistentga aylandiBugun, 00:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi