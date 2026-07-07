Lionel Messi va Argentina dramatik gʻalabadan soʻng chorak finalga yoʻl oldi
Argentina terma jamoasi va jahon futboli afsonasi Lionel Messi Atlanta shahrida oʻtgan Misrga qarshi uchrashuvdan soʻng oʻz his-tuygʻularini jilovlay olmadi. Jahon chempionati doirasidagi beshta gol urilgan dramatik bahsda amaldagi chempionlar 3:2 hisobida gʻalaba qozonib, chorak final yoʻllanmasini naqd qilishdi. Final hushtagi chalinganidan soʻng, Inter Miami yulduzi maydon markazida koʻz yoshlarini tutib tura olmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu hissiyotlar bir kun avval musobaqani tark etgan Cristiano Ronaldo va Neymar kabi yulduzlarning qaygʻuli koʻz yoshlaridan farqli oʻlaroq, haqiqiy quvonch va yengillik ifodasi edi. Goal.com nashrining yozishicha, Argentina uchrashuvning katta qismida hisobda ortda borib, kutilmagan magʻlubiyat va turnir bilan xayrlashish yoqasida turgan edi. Biroq jamoa sardori Lionel Messi oʻzining mahorati bilan vaziyatni tubdan oʻzgartirishga muvaffaq boʻldi.
Uchrashuvning 83-daqiqasida Lionel Messi raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni 2:2 koʻrinishiga keltirdi. Ushbu gol nafaqat jamoasini qutqardi, balki Messini FIFA Jahon chempionati tarixida ketma-ket oltita pley-off bosqichi oʻyinida gol urgan ilk futbolchiga aylantirdi. Bu natija bilan u jahon futboli rekordlar kitobidan yana bir bor mustahkam oʻrin egalladi.
Soʻnggi daqiqalardagi drama va hakamlik mojarosiOʻyinning asosiy vaqtiga qoʻshib berilgan daqiqalarda Enzo Fernandez Lautaro Martinez tomonidan yetkazib berilgan toʻpni bosh bilan darvozaga yoʻllab, "Albiseleste"ga gʻalaba keltiruvchi golni kiritdi. Bu vaqtda Misr terma jamoasi futbolchilari va murabbiylar shtabi hakamning qarorlaridan gʻazabda edi. Gap shundaki, gʻalaba goli kiritilishidan bir necha soniya oldin Muhammad Salah Lisandro Martinez bilan toʻqnashuvda yiqilgan, ammo hakam penalti belgilashni lozim topmagan edi.
Mazkur holat maydon chetida katta janjalga aylanib ketdi. Misr terma jamoasi vakillari VAR tizimi orqali vaziyatni qayta koʻrib chiqishni talab qilishdi, biroq hakam oʻyinni davom ettirishga qaror qildi. Ehtiroslar avjiga chiqqan pallada Misr zaxira oʻrindigʻidagi xodimlardan biri maydondan chetlatildi, Marwan Attia va jamoa bosh murabbiyi esa sariq kartochka bilan jazolandi.
Lionel Messi oʻyinning soʻnggi soniyalarigacha jamoasini oldinga boshlab, haqiqiy yetakchilik xislatlarini namoyish etdi. Final hushtagi chalingach, u charchoq va hayajondan maysazorga yiqilib, yigʻlab yubordi. Bu gʻalaba Argentina uchun naqadar qiyin va muhim boʻlganini uning yuzidagi ifodadan anglash qiyin emas edi. Endilikda Lionel Scaloni shogirdlari chorak final bosqichiga tayyorgarlikni boshlashadi, Misr esa munosib oʻyindan soʻng turnirni tark etishga majbur boʻldi.
…