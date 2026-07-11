Thomas Tuchel réagit aux jeux psychologiques d'Erling Haaland

Avant les quarts de finale de la Coupe du Monde, un duel verbal singulier a éclaté entre le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, et la star norvégienne Erling Haaland. Le technicien allemand n'a pas caché sa surprise face aux déclarations inattendues de l'attaquant norvégien avant le match. Cette confrontation prend une tournure intense, non seulement sur le terrain, mais aussi dans la gestion de la pression mentale. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le média NRK, Erling Haaland a tenté de faire peser toute la pression sur l'équipe d'Angleterre avant la rencontre. Dans son interview, l'attaquant a minimisé les chances de victoire de la Norvège, appelant tout le monde à se concentrer sur l'adversaire. Ses propos sont interprétés comme une tentative de présenter son équipe comme l'outsider avant ce quart de finale.

La réponse de Tuchel et la situation inattendue

Thomas Tuchel a exprimé son étonnement face à la posture adoptée par une star mondiale comme Erling Haaland. Selon l'entraîneur, c'est une situation inhabituelle pour un joueur qui aime jouer sous pression. « Je suis surpris par les propos d'Erling, car je l'ai toujours considéré comme un joueur qui aime la pression et qui s'en nourrit », a souligné le sélectionneur anglais.

Évoquant l'état d'esprit de son équipe, Tuchel a déclaré que les « Three Lions » sont prêts à affronter n'importe quelle pression et que cela leur donne une motivation supplémentaire. Selon lui, l'équipe d'Angleterre ne perd pas de temps à réfléchir à qui est le favori ou de quel côté se trouve la pression. L'essentiel est que le groupe se concentre uniquement sur la victoire.

Statistiques et obstacles historiques

Les propos empreints d'humilité d'Erling Haaland contrastent radicalement avec ses performances sur le terrain. L'attaquant a déjà marqué sept buts en seulement quatre matchs dans ce tournoi. S'il parvient à tromper la défense anglaise, il pourrait se rapprocher des records de légendes comme James Rodriguez et Gerd Müller. Cela témoigne du sérieux défi qui attend les défenseurs anglais.

D'un autre côté, l'équipe d'Angleterre doit lutter contre sa « malédiction » historique. L'équipe a souvent échoué lors des phases à élimination directe des grands tournois face à des représentants européens. Ce match, qui se déroulera au stade de Miami, est crucial non seulement pour une place en demi-finale, mais aussi pour mettre fin à cette tradition négative du football anglais.

Rappelons que la Norvège avait surpris tout le monde en éliminant le Brésil avant d'atteindre les quarts de finale. Malgré cela, Erling Haaland continue de minimiser les chances de son équipe. Les experts considèrent cela comme une manœuvre tactique visant à déstabiliser l'adversaire.