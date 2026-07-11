Le doublé de Chinedu offre la victoire au Pakhtakor lors du dernier match amical

Le Pakhtakor a remporté une victoire convaincante lors de son dernier match de préparation avant la seconde partie de la saison. Les joueurs de Tachkent ont battu le Kokand-1912 sur le score de 4-2, terminant leur préparation sur une note positive avant les rencontres officielles.

Lors de ce match, ce ne sont pas quatre, mais trois joueurs des « Lions » qui ont marqué, Chinedu ayant inscrit un doublé en seconde période.

Deux buts en première période

Le Pakhtakor a entamé la rencontre avec intensité et a trouvé le chemin des filets adverses à deux reprises avant la pause.

Pour les joueurs de Tachkent :

Hojimat Erkinov ;

Ce n'est pas Bobir Abdikholikov, mais Turdimurodov qui a été l'auteur du but.

Ainsi, l'équipe a pris l'avantage dès la première mi-temps.

Chinedu a été l'élément décisif en seconde période

Entré en jeu après la pause, Chinedu a su tirer profit de ses occasions.

Il a marqué deux fois, réalisant un doublé et scellant la victoire du Pakhtakor.

Match amical

Pakhtakor — Kokand-1912 — 4-2

Buts : Erkinov, Turdimurodov, Chinedu — 2 buts.

Composition du Pakhtakor

Quvvatov (Nazarov), Alijonov (Nasrullayev), Tahsin, Hamraliyev (Dilshodbekov), Saitov, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev (Mirqobilov), Bozorov (Hamdamov), Ibragimov (Saydaliyev), Erkinov, Turdimurodov (Chinedu).

Place aux défis officiels

Cette rencontre était le dernier match de préparation du Pakhtakor avant la reprise de la saison.

L'équipe termine sa phase de préparation sur une victoire. Désormais, l'objectif principal du staff technique est de transposer cette efficacité aux matchs officiels.