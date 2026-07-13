Nubia présente le smartphone Neo 5 GT, le premier au monde doté d'un système de refroidissement hybride

La marque Nubia, connue pour ses innovations uniques sur le marché des smartphones, a officiellement dévoilé le nouveau modèle Neo 5 GT Special Edition. Cet appareil attire l'attention des passionnés de technologie grâce à plusieurs innovations, notamment son système de refroidissement hybride utilisant à la fois le liquide et l'air, ainsi que son panneau arrière parfaitement plat. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le Nubia Neo 5 GT Special Edition est le premier smartphone de son segment à utiliser une technologie de refroidissement unique appelée AquaCore. Ce système utilise une micropompe piézoélectrique, un film de refroidissement à trois couches et un liquide spécial non conducteur. Parallèlement, le flux d'air interne aide à dissiper efficacement la chaleur, garantissant que le processeur ne surchauffe pas lors de jeux intensifs ou de tâches complexes.

Spécifications techniques et performances

À l'intérieur de l'appareil se trouve le système sur puce MediaTek Dimensity 7400, qui garantit une vitesse élevée et une efficacité énergétique. Le smartphone est proposé aux utilisateurs dans deux configurations de mémoire :

12 GB de RAM et 256 GB de stockage interne ;

12 GB de RAM et 512 GB de stockage interne.

L'écran AMOLED de 6,8 pouces du smartphone offre une résolution de 1,5K. Le point le plus remarquable est que le taux de rafraîchissement atteint 144 Hz. Cet indicateur assure une fluidité extrême de l'image dans les jeux dynamiques et prévient la fatigue oculaire de l'utilisateur.

Design et autonomie

Les ingénieurs de Nubia ont également accordé une attention particulière à l'apparence de l'appareil. Le Neo 5 GT Special Edition est décrit comme le seul smartphone de son segment doté d'un panneau arrière totalement plat. Cela lui confère non seulement une esthétique élégante, mais améliore également la prise en main. Le smartphone est également équipé d'un moteur de vibration linéaire sur l'axe X et de haut-parleurs stéréo de qualité.

En ce qui concerne l'autonomie, les fabricants ont opté pour une batterie à deux éléments d'une capacité de 6210 mAh. Une telle capacité permet au smartphone de fonctionner sans problème tout au long de la journée, même en cas d'utilisation intensive. Sur le marché, ce modèle devrait occuper une place de choix parmi les smartphones de jeu grâce à son prix abordable et ses hautes performances.