Courtois pourrait quitter la sélection belge : le gardien annonce une décision inattendue

Le gardien de l'équipe nationale de Belgique, Thibaut Courtois, a annoncé qu'il prévoyait de suspendre temporairement sa carrière internationale. Le portier de 34 ans a déclaré qu'il ne participerait pas à la Ligue des nations, mais qu'il pourrait revenir avant les éliminatoires de l'Euro 2028.

Plus surprenant encore, Courtois n'a pas exclu la possibilité que le quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Espagne soit son dernier match en sélection.

Courtois pourrait manquer la Ligue des nations

Le gardien du Real Madrid a ouvertement déclaré qu'il pourrait ne pas apparaître avec la Belgique dans un avenir proche.

« On verra. Peut-être que je ne participerai pas à la Ligue des nations, car ce n'est pas la compétition la plus importante », a déclaré Courtois.

Selon lui, aucune décision définitive n'a encore été prise.

Un retour probable pour les éliminatoires de l'Euro 2028

Courtois ne souhaite pas couper totalement les ponts avec l'équipe nationale. Il a évoqué la possibilité de revenir avant la phase de qualification pour l'Euro 2028.

« Peut-être que je reviendrai pour les éliminatoires de l'Euro 2028. Mais la décision finale appartient toujours à la fédération », a-t-il ajouté.

Ces propos indiquent que le gardien ne met pas un terme à sa carrière, mais qu'il envisage une pause temporaire.

Le match contre l'Espagne pourrait être le dernier

Courtois a exprimé son opinion la plus tranchée après le quart de finale de la Coupe du monde 2026 contre l'Espagne.

« Le match d'aujourd'hui pourrait être mon dernier avec l'équipe nationale », a-t-il déclaré.

Cette déclaration devrait susciter de nombreux débats parmi les supporters belges.

Une perte importante pour la Belgique

Thibaut Courtois est depuis de nombreuses années le gardien titulaire et l'un des leaders de l'équipe nationale de Belgique. Sa pause potentielle pourrait avoir un impact sérieux sur la défense de l'équipe et ses plans pour les grands tournois.

La question principale est désormais de savoir si Courtois manquera seulement la Ligue des nations ou si le match contre l'Espagne était réellement son dernier sous le maillot belge.