Thomas Tuchel critique son équipe après le match contre la Norvège

Bien que l'Angleterre ait remporté le match contre la Norvège, l'entraîneur Thomas Tuchel n'était pas satisfait de la performance de son équipe.

Il a déclaré que l'Angleterre avait commis trop d'erreurs techniques pendant la rencontre et qu'elle aurait dû afficher une meilleure qualité de jeu.

« Nous avons commis trop d'erreurs techniques. Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une question de mentalité, nous devons simplement mieux jouer », a déclaré Tuchel.

Grâce à cette victoire, l'Angleterre s'est qualifiée pour le tour suivant. Cependant, les propos de l'entraîneur montrent que l'équipe doit tirer des conclusions non seulement sur le résultat, mais aussi sur la qualité du jeu.