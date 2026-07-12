Qu'a dit Solbakken après la douloureuse défaite contre l'Angleterre ?

Lors d'un match intense comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de Norvège s'est inclinée 1-2 face à l'Angleterre, mettant fin à son parcours dans la compétition. Ståle Solbakken, sélectionneur des Scandinaves, véritable révélation du tournoi, a partagé ses impressions après le match. Zamin.uz présente cette déclaration riche en émotions et en larmes.

« Je suis tellement désolé pour les gars »

Lors de la conférence de presse d'après-match, le technicien norvégien a souligné que la défaite était très difficile à digérer et que le sport de haut niveau peut parfois être cruel.

Les propos de Ståle Solbakken : « Je suis tellement désolé pour les gars, mais c'est le côté le plus cruel du sport de haut niveau. Contre le Brésil, la chance était de notre côté, aujourd'hui c'était l'inverse. »

Manque de réussite et éloges aux joueurs

Selon Solbakken, de nombreux facteurs ont joué en défaveur de l'équipe lors de la rencontre d'aujourd'hui. Malgré cela, il a salué le caractère montré par ses joueurs sur le terrain :

Volonté et courage : Le début de match a été très complexe pour les Scandinaves. Cependant, l'équipe s'est rapidement ressaisie et a lutté jusqu'au bout.

La reconnaissance de l'entraîneur : Le sélectionneur, retenant difficilement ses larmes, n'a pas caché sa fierté pour ses joueurs : « Aujourd'hui, la chance nous a manqué et beaucoup de choses étaient contre nous. Après ces 20 premières minutes difficiles, il est impossible de ne pas féliciter les gars », a-t-il déclaré.

Norvège — la révélation du Mondial

Rappelons qu'après cette victoire 2-1, l'équipe nationale d'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026.

Bien que battue, l'équipe de Norvège a su gagner le cœur et le respect de millions de fans de football lors de ce tournoi, notamment grâce à sa victoire historique contre le Brésil en huitièmes de finale.