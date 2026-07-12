Coupe du Monde 2026 : Le choc historique entre Lionel Messi et l'Angleterre

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Coupe du Monde 2026 : Le choc historique entre Lionel Messi et l'Angleterre

Le monde du football s'apprête à assister à l'un des matchs les plus attendus et les plus médiatisés de la Coupe du Monde 2026. En demi-finale, l'Argentine affrontera l'Angleterre. Cette rencontre est cruciale non seulement pour une place en finale, mais aussi comme un moment historique dans la carrière du légendaire Lionel Messi. En effet, l'attaquant de 39 ans n'a jamais affronté les « Three Lions » en match officiel au cours de sa longue et riche carrière. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'Argentine s'est qualifiée pour le dernier carré en battant la Suisse 3-1 après prolongations en quart de finale. Lionel Messi est actuellement en tête du classement des buteurs avec 8 réalisations dans ce tournoi. Selon Goal.com, ce match qui se déroulera à Atlanta sera le test le plus sérieux pour l'Angleterre de Thomas Tuchel. Les experts soulignent que malgré son âge, l'influence de Messi sur le terrain reste immense.

L'équilibre entre génie et faiblesse tactique

Selon l'expert de la BBC Micah Richards, arrêter Messi est une mission presque impossible. Il souligne que même si la star argentine ne court pas beaucoup, elle est inégalée pour trouver les espaces et décider du sort d'un match. « Son aura est incomparable à celle de tout autre joueur. Messi surgit dans des espaces inattendus et change le cours du match en un seul mouvement. Il possède une personnalité qui définit le caractère du jeu, tout comme Jude Bellingham », déclare Richards.

Cependant, l'ancien capitaine de l'Angleterre Wayne Rooney a également souligné les faiblesses dans le jeu de Messi. Selon lui, Messi n'aide pas son équipe en phase défensive, ce qui pourrait jouer en faveur de l'Angleterre. « Il ne redescend pas pour défendre, ce qui constitue une lacune tactique pour l'Argentine. Les défenseurs anglais ne doivent pas perdre leur concentration une seule seconde et doivent assurer une communication parfaite », a ajouté Rooney.

L'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel se distingue dans ce tournoi par son jeu discipliné. Selon Chris Sutton, bien que l'Argentine soit championne du monde en titre, cette équipe n'est pas invincible. Si les joueurs anglais parviennent à gérer la pression psychologique imposée par Messi, ils ont de réelles chances d'atteindre la finale.

Cette rencontre promet d'être une véritable fête pour les fans de football du monde entier. D'un côté, le légendaire et toujours dangereux Lionel Messi, de l'autre, une Angleterre portée par ses stars de la nouvelle génération. Le vainqueur de ce duel historique gagnera le droit de disputer le trophée suprême du Mondial 2026.

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Jahongir Tursunov
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