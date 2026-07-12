L'équipe nationale d'Angleterre a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde après une victoire difficile contre la Norvège en quarts de finale. Lors du match disputé au stade de Miami, la star anglaise Jude Bellingham a une fois de plus brillé, sortant son équipe d'une situation délicate. Cette victoire propulse les « Three Lions » vers une demi-finale intense contre l'Argentine. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match a débuté sur un scénario inattendu. Bien que l'Angleterre ait pris le contrôle du ballon, la chaleur étouffante du sud de la Floride a considérablement affecté les mouvements des joueurs. Selon Goal.com, la Norvège a réussi à ouvrir le score à la 36e minute. Après un centre d'Andreas Schjelderup, le ballon a touché le poteau avant de finir au fond des filets. Erling Haaland et ses coéquipiers ont bénéficié d'un peu de chance sur cette action.

Le « récital » de Bellingham et les décisions du VAR

Juste avant la fin de la première mi-temps, Jude Bellingham est entré en scène. Après une passe d'Anthony Gordon, il a contrôlé le ballon avec maîtrise pour loger une frappe précise dans le petit filet opposé avec son pied faible. La seconde période a été marquée par des événements dramatiques. Bien que le Norvégien Torbjorn Heggem ait marqué sur corner, le VAR a annulé le but en raison d'une faute d'Erling Haaland sur un défenseur adverse.

Le score étant resté nul à la fin du temps réglementaire, les équipes ont dû passer par les prolongations. C'est là que Jude Bellingham a encore fait parler de lui. Après un tir de Morgan Rogers repoussé par le gardien, Bellingham a été le plus vif pour inscrire le but de la victoire. La défense anglaise, notamment Dan Burn, a fait preuve de solidité dans les dernières minutes pour préserver le résultat.

Le mécontentement de Thomas Tuchel

Malgré la victoire, le sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel, n'a pas caché son mécontentement après le match. Le technicien allemand a qualifié la performance de son équipe de « techniquement médiocre » et a souligné qu'il attendait beaucoup plus de ses joueurs. Bien que le résultat soit important pour Tuchel, il a exprimé de sérieuses réserves sur le style de jeu et l'organisation tactique sur le terrain.

Néanmoins, l'essentiel pour l'Angleterre reste le résultat. L'équipe affrontera désormais l'Argentine de Lionel Messi en demi-finale à Atlanta. Ce match promet d'être une véritable fête pour les fans de football du monde entier. Jude Bellingham, quant à lui, s'est déjà imposé comme le véritable leader de l'Angleterre dans ce tournoi.