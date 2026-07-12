Pourquoi Manchester United évite-t-il les grands noms sur le marché des transferts ?

Manchester United continue de façonner sa nouvelle stratégie sur le marché des transferts. Ces dernières années, la direction du club a tenté de maintenir un équilibre entre le renforcement de l'effectif et la discipline financière. Cependant, le refus du club d'acheter des joueurs vedettes comme Declan Rice et Harry Kane a suscité de grands débats parmi les fans et les experts. Selon Goal.com, cette prudence pourrait être liée à la peur des transferts ratés du passé. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le journaliste du Manchester Evening News, Tyrone Marshall, le fait que le club n'ait pas entamé de négociations avec Tottenham pour le transfert de Harry Kane a été une grosse erreur. De plus, avant que Declan Rice ne rejoigne Arsenal, Manchester United avait la possibilité de le recruter. Aujourd'hui, la direction du club se concentre sur des joueurs qui s'intègrent au système de l'équipe et qui justifieront leur valeur à l'avenir, plutôt que sur des achats coûteux de style "Galactico".

Une nouvelle approche au milieu de terrain

Actuellement, les fans de Manchester United réclament un milieu défensif capable de remplacer Casemiro. Cependant, la direction du club semble avoir renoncé à chercher un milieu "destructeur" traditionnel. Au lieu de cela, l'équipe se concentre sur des joueurs mobiles, techniquement forts et répondant aux exigences de la Premier League. Des noms comme Andrey Santos et Ederson seraient conformes à ces critères.

Selon les responsables du club, dans un schéma tactique en 4-2-3-1, deux milieux de terrain polyvalents peuvent remplir les fonctions d'un seul milieu défensif pur de manière plus efficace. Cela sert à augmenter la mobilité de l'équipe au centre du terrain. Bien qu'il y ait des rumeurs concernant des stars comme Aurélien Tchouaméni, le club examine des options plus réalistes.

Le destin de Marcus Rashford et la mise en œuvre des nouveaux plans

L'un des problèmes les plus importants au sein du club reste l'avenir de Marcus Rashford. Bien que des négociations positives aient eu lieu avec l'attaquant de 28 ans, la possibilité de sa vente existe toujours. Si Rashford quitte l'équipe, Manchester United utilisera les fonds obtenus pour acheter des ailiers. Actuellement, Crysencio Summerville de West Ham et l'attaquant d'Everton, Iliman Ndiaye, sont considérés comme les principaux candidats.

En conclusion, on peut dire que Manchester United tente de changer son image sur le marché des transferts. Le club ne court plus après les noms célèbres, mais donne la priorité à la stabilité à long terme. Les résultats de la nouvelle saison montreront à quel point cette stratégie sera efficace.