Alejandro Garnacho absent de l'entraînement de Chelsea : le transfert à 40 millions de livres est-il un échec ?

Le club londonien de Chelsea a débuté sa préparation pour la nouvelle saison, mais Alejandro Garnacho, l'une des recrues phares de l'équipe, ne s'est pas présenté à l'entraînement. Bien qu'il ne soit arrivé à Stamford Bridge qu'il y a un an, l'ailier argentin cherche activement à quitter le club lors de ce mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le nouvel entraîneur du club, Xabi Alonso, a officiellement pris ses fonctions jeudi au centre d'entraînement de Cobham. Cependant, selon The Athletic, le joueur de 22 ans a été autorisé à ne pas participer aux séances avec l'équipe première. Cette décision s'explique par le fait que le joueur est en pleines négociations pour un transfert vers un autre club.

Alors que la direction de Chelsea prévoit une refonte totale de son secteur offensif, Alejandro Garnacho ne semble plus faire partie des plans futurs du club. Il est presque certain que le joueur ne participera pas à la tournée de pré-saison en Australie qui débute le 25 juillet.

Un transfert devenu décevant

Alejandro Garnacho avait été recruté l'an dernier en provenance de Manchester United pour 40 millions de livres sterling. Malgré de grands espoirs et la signature d'un contrat longue durée de sept ans, l'Argentin n'a pas réussi à s'imposer au sein du club londonien. La saison dernière, il n'a été titularisé qu'à 14 reprises en Premier League.

Les statistiques ne justifient pas non plus son prix. Bien qu'il ait marqué 8 buts toutes compétitions confondues, il n'a inscrit qu'un seul but en 24 apparitions en championnat. Ce manque d'efficacité, combiné à une forte concurrence avec d'autres joueurs coûteux, l'a relégué sur le banc de touche.

Les exigences financières du club

La direction de Chelsea ne compte pas laisser partir le joueur facilement. Ils espèrent récupérer une grande partie de l'investissement initial. Selon les rapports, le club a fixé un prix de 50 millions d'euros (environ 42,5 millions de livres) pour Alejandro Garnacho. Cela permettrait aux « Blues » de réaliser un léger profit sur ce transfert.

Actuellement, le joueur cherche une nouvelle équipe où il pourra bénéficier d'un temps de jeu régulier. Ses agents sont en contact avec plusieurs clubs européens. Chelsea a précisé qu'ils n'étudieraient que les offres de transfert définitif, excluant toute option de prêt.

Cette situation fait partie des changements majeurs au sein de l'effectif de Chelsea. Dans le nouveau projet mené par Xabi Alonso, seuls les joueurs capables de prouver leur valeur et de s'adapter au jeu collectif devraient rester. Le sort d'Alejandro Garnacho sera scellé dans les prochaines semaines.