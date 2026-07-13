Harry Kane réagit aux critiques de Thomas Tuchel : l'Angleterre n'est pas encore à son meilleur niveau

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Harry Kane réagit aux critiques de Thomas Tuchel : l'Angleterre n'est pas encore à son meilleur niveau

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a soutenu les critiques acerbes formulées par l'entraîneur Thomas Tuchel après la victoire en quart de finale de la Coupe du Monde contre la Norvège. Bien que les « Three Lions » aient validé leur billet pour les demi-finales, le technicien allemand a ouvertement exprimé son mécontentement concernant la performance de l'équipe à Miami. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Malgré une victoire 2-1 grâce à un doublé de Jude Bellingham, Tuchel a qualifié l'équipe de « chanceuse » et a souligné un manque de sérénité technique et de vitesse chez ses joueurs. Selon Goal.com, Harry Kane a justifié cette approche de l'entraîneur par son désir de voir les compétences travaillées à l'entraînement transposées en match.

Harry Kane a déclaré qu'il comprenait parfaitement l'exigence du coach. Selon lui, Tuchel voit le haut niveau atteint par les joueurs à l'entraînement et exige la même qualité lors des rencontres officielles. « Il sait comment nous attaquons, il connaît notre talent dans les duels et il veut que nous montrions cette version de nous-mêmes », a souligné l'attaquant du Bayern Munich.

Des standards élevés avant la demi-finale

L'Angleterre a atteint les demi-finales d'une compétition majeure pour la quatrième fois de son histoire. Cependant, tant au sein de l'équipe que parmi les experts, l'idée domine que l'Angleterre n'a pas encore livré un match avec une maîtrise totale pendant 90 minutes. Kane a admis que l'équipe n'a montré sa véritable force que par épisodes lors du tournoi en Amérique du Nord.

« Nous n'avons pas encore atteint notre meilleur niveau. Contre la Norvège, nous ne nous sommes montrés que par brefs instants. La maîtrise totale que nous recherchons n'est pas encore là, mais nous affronterons l'une des meilleures équipes du monde (l'Argentine) en demi-finale, ce qui exigera de nous un niveau bien supérieur », a déclaré le capitaine.

Il est intéressant de noter que la critique de l'entraîneur n'a pas été très bien accueillie par une autre star de l'équipe, Jude Bellingham. Le milieu de terrain du Real Madrid a rappelé que les conditions météorologiques difficiles à Miami et la présence de stars adverses comme Erling Haaland et Martin Ødegaard rendaient la tâche ardue. Néanmoins, Kane a affirmé que l'ambiance au sein du groupe est stable et que toute l'attention est portée sur la prochaine étape.

Situation dans la course aux buteurs

Actuellement, deux leaders de l'équipe d'Angleterre figurent en bonne place dans la liste des meilleurs buteurs du tournoi :

  • Lionel Messi et Kylian Mbappé — 8 buts chacun ;
  • Erling Haaland — 7 buts ;
  • Harry Kane et Jude Bellingham — 6 buts chacun.
En conclusion, Harry Kane a salué la solidité défensive de l'équipe et la capacité de joueurs comme Jude Bellingham à prendre leurs responsabilités dans les moments difficiles. L'Angleterre affrontera désormais l'Argentine pour une place en finale, un match qui s'annonce comme un véritable test pour les hommes de Tuchel.

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Jahongir Tursunov
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