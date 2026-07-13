Joan Laporta dévoile ses plans pour les transferts de Raphinha et Karim Adeyemi

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a mis fin aux spéculations concernant les plans du club pour le mercato estival et l'avenir de l'ailier brésilien Raphinha. Malgré l'intérêt marqué des clubs saoudiens, le dirigeant a officiellement confirmé que le joueur resterait dans la capitale catalane, comme le rapporte Goal.com. rapporte Goal.com.

Ces dernières semaines, des rumeurs circulaient selon lesquelles Al-Hilal, club de la Saudi Pro League, était prêt à débourser plus de 90 millions d'euros pour Raphinha. Cependant, lors d'une interview à Dallas, Laporta a souligné que, malgré les difficultés financières du club, il n'avait aucune intention de vendre ses joueurs clés. Selon lui, Raphinha restera une figure essentielle de l'attaque pour la nouvelle saison.

L'arrivée de nouveaux attaquants

Barcelone continue de renforcer son secteur offensif. Après le transfert d'Anthony Gordon, le club est sur le point de conclure un accord pour l'attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Selon les informations, ce transfert coûtera aux Catalans 22 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus.

"Nous sommes très enthousiastes à propos du transfert de Karim Adeyemi. Il nous plaît depuis longtemps. C'est un joueur dangereux et très rapide. Le directeur sportif Deco a réalisé un excellent travail sur ce dossier", a déclaré Joan Laporta. Pour le président, l'arrivée de nouveaux joueurs renforcera la concurrence, sans pour autant signifier un départ de Raphinha.

Laporta a attribué les déceptions de la saison dernière aux blessures. Il a souligné que l'absence de Raphinha en pleine forme lors des moments décisifs, notamment en Ligue des champions et en Coupe du Roi, a eu un impact négatif sur les résultats. Si le Brésilien avait été physiquement prêt, les résultats auraient pu être bien différents.

Actuellement, l'effectif offensif de Barcelone s'élargit considérablement. La présence de joueurs comme Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Raphinha offre au staff technique davantage d'options tactiques. Laporta a exprimé sa confiance dans le fait que ce trio offensif obtiendra de grands résultats sur la scène européenne la saison prochaine.

Le président du club a mis un terme définitif au dossier Raphinha en déclarant : "Raphinha reste avec nous. Nous n'avons aucun intérêt à ce qu'il quitte Barcelone. C'est un joueur pilier pour nous. Nous renforçons l'attaque avec Gordon et Adeyemi, mais Raphinha reste un joueur clé".