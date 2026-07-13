Lionel Messi est-il moins dangereux : l'Angleterre veut détrôner l'Argentine

Bien que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football mondial, Lionel Messi, continue de faire des miracles sur le terrain, son statut d'« intouchable » s'estompe. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre, Gary Pallister, a souligné que la légende de 39 ans n'est plus invincible pour ses adversaires comme avant et que l'Angleterre est capable de l'arrêter. C'est ce que rapporte Goal.com .

Ces propos, tenus avant le choc entre l'Argentine et l'Angleterre lors de la Coupe du Monde, ont suscité de grands débats. Selon Pallister, Lionel Messi s'est rapproché du niveau d'un « être humain ordinaire » et ses capacités physiques ne sont plus au sommet d'il y a dix ans. Cela donne à l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel une confiance supplémentaire pour détrôner les champions du monde en titre.

Messi est toujours dangereux, mais pas inarrêtable

Bien que Lionel Messi enregistre d'excellents résultats avec l'Inter Miami en MLS et avec l'équipe nationale d'Argentine, les experts remarquent que son style de jeu a changé. Pallister ne nie pas qu'il reste la figure centrale de l'Argentine, mais il a noté que sa capacité à éliminer des équipes entières seul a diminué.

« Messi n'est plus le Messi d'il y a dix ans. Il reste un joueur décisif pour l'Argentine, mais je pense qu'il ne peut plus simplement transpercer la défense adverse comme à son apogée. Oui, il est toujours techniquement brillant, mais il est désormais possible de le contenir avec une discipline collective », déclare l'ancien joueur.

La réponse de l'Angleterre : Harry Kane et Jude Bellingham

L'équipe d'Angleterre arrive également à ce match avec un effectif solide. Des joueurs comme le capitaine Harry Kane et la star du Real Madrid, Jude Bellingham, devraient poser de sérieux problèmes à la défense argentine. Pour Thomas Tuchel, la mission principale est d'élaborer un plan tactique qui limitera l'influence de Lionel Messi sur le terrain.

Bien que Lionel Messi soit devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde avec huit buts dans ce tournoi, aucune peur n'est ressentie dans le camp anglais. Au contraire, les Anglais sont prêts à opposer une résistance digne de ce nom aux représentants sud-américains avec leur effectif jeune et énergique.

Cette confrontation n'est pas seulement un choc entre deux équipes puissantes, mais aussi une bataille entre deux philosophies de football différentes. Alors que l'Argentine mise sur le talent individuel de son leader, l'Angleterre sous la direction de Thomas Tuchel vise un jeu structuré et discipliné. Bien que Lionel Messi soit supérieur en termes d'expérience avec plus de 200 sélections, l'intensité des Anglais pourrait décider du sort du match.

En conclusion, il convient de dire que pour Lionel Messi, ce tournoi pourrait être un pas vers son neuvième Ballon d'Or. Cependant, des grandes nations comme l'Angleterre resteront les plus grands obstacles sur son chemin. Le match de mercredi montrera qui a raison.