Le président de la Fédération camerounaise de football et attaquant légendaire, Samuel Eto'o, a réagi à la situation entourant l'une des plus grandes stars de notre époque, Kylian Mbappé. Selon lui, malgré ses résultats phénoménaux, l'attaquant du Real Madrid n'est pas reconnu à sa juste valeur par le public de son pays natal. Eto'o n'a pas caché son étonnement face au décalage entre le statut de Mbappé, l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du football français, et la manière dont il est traité. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Eto'o a souligné que les accomplissements de Mbappé le placent au même niveau que d'autres légendes du football. Cependant, selon ses dires, l'attaquant de 27 ans est toujours contraint de prouver sa grandeur. Cela soulève diverses questions sur l'état psychologique du joueur et sa place au sein de l'équipe de France.

La question des origines et la pression sociale

Eto'o a suggéré que la racine des critiques envers Mbappé pourrait être liée aux origines du joueur. Comme on le sait, les parents de Mbappé sont d'origine camerounaise et algérienne. Selon Samuel Eto'o, ce facteur pourrait avoir façonné une attitude partiale à son égard au sein de certaines couches de la société.

"Bien que ce soit une question inconfortable, il est temps de la poser : les origines de Kylian et sa place dans la société n'influencent-elles pas la façon dont les gens le traitent ? Nous vivons dans un monde où le racisme et les préjugés existent encore, on ne peut le nier", a ajouté l'ancien attaquant. Selon lui, le fait que Mbappé exprime ouvertement ses opinions sur des questions socio-politiques accroît également la pression exercée sur lui.

Statistiques et résultats historiques

Selon les informations fournies par Goal.com, Kylian Mbappé laisse une empreinte indélébile dans l'histoire des Coupes du Monde. Depuis 2018, il a réussi à marquer 20 buts dans le cadre du tournoi. Sur cet indicateur, il n'est devancé que par Lionel Messi, qui compte 21 buts. Aucun autre joueur moderne n'a pu approcher les chiffres de Mbappé sur cette période.

Pourtant, en France, on ne se presse pas pour le reconnaître comme le plus grand joueur de l'histoire du pays. Eto'o déclare à ce sujet : "Que doit faire de plus Kylian pour être reconnu comme le meilleur de sa génération ou comme une figure historique ? Il prouve son niveau à chaque match, mais il reste sous le feu de critiques constantes".

Pour Mbappé, qui évolue désormais au Real Madrid, ces débats ne sont pas nouveaux. Cependant, de telles déclarations de personnalités influentes comme Samuel Eto'o remettent une fois de plus sur le devant de la scène les questions d'égalité raciale et sociale dans le football européen. La communauté du football français a reçu un avertissement sérieux : elle doit apprendre à apprécier sincèrement son héros.