Rodri appelle Lamine Yamal au calme : la star espagnole est-elle sous pression ?

Le capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, s'est adressé à la jeune star de l'équipe, Lamine Yamal, avant la demi-finale de la Coupe du Monde, l'appelant à contrôler son excitation et son anxiété sur le terrain. Le milieu de terrain de Manchester City, tout en soulignant l'importance cruciale du talent du FC Barcelone pour l'équipe, a noté que son désir excessif de se prouver lui porte parfois préjudice. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Avant le choc crucial contre la France, Rodri s'est concentré sur l'état mental du jeune attaquant. Selon lui, le joueur de 19 ans est un peu nerveux en raison de son fort désir de prouver ses compétences, ce qui entrave ses mouvements explosifs naturels sur l'aile. Selon Goal.com, Rodri, tout en louant l'intelligence de Yamal, lui prodigue des conseils d'expert.

L'équilibre entre expérience et jeunesse

"C'est un joueur très important pour nous, avec et sans ballon. Lamine est un garçon très intelligent, mais parfois son anxiété de vouloir se prouver le fait se précipiter. Il ne faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans, nous devons le calmer à certains moments du match", a souligné Rodri lors d'une interview après les quarts de finale.

Bien que Lamine Yamal soit entré dans l'histoire en tant que plus jeune joueur européen à remporter 10 victoires dans des tournois majeurs, des questions se posent sur son efficacité lors de cette Coupe du Monde. Arrivé au tournoi avec une légère blessure, le joueur ne parvient pas à afficher pleinement sa forme étincelante de La Liga et se retrouve souvent isolé autour de la surface de réparation adverse.

Néanmoins, le jeune attaquant a réagi avec sérénité aux critiques. Selon lui, les statistiques personnelles ne sont pas supérieures au succès collectif. "Si nous gagnons la Coupe du Monde, personne ne se souviendra du nombre de buts que j'ai marqués. Je suis heureux de pouvoir distraire les défenseurs adverses par mes mouvements et de créer des espaces pour mes coéquipiers", déclare Yamal.

La progression après l'Euro 2024

Rodri a reconnu que Yamal a beaucoup mûri après la victoire au Championnat d'Europe. Désormais, il n'est plus considéré comme une révélation surprise, mais comme l'un des membres établis et leaders de l'équipe. Selon le capitaine, le jeune joueur est toujours prêt à travailler sur lui-même et à écouter les conseils des anciens.

"Il avait déjà montré sa maturité lors de l'Euro 2024. Maintenant, il a deux ans de plus et ce qu'il fait à cet âge ne nous surprend pas. Il a encore des choses à apprendre sur la lecture du jeu, ce qui est naturel à son âge. Le plus important, c'est qu'il sait écouter et qu'il montre l'exemple à tout le monde par son attitude", a ajouté Rodri.

La demi-finale entre l'Espagne et la France ne sera pas seulement un choc entre deux grandes équipes, mais devrait également être un test sérieux pour voir comment de jeunes talents comme Lamine Yamal peuvent résister sous une forte pression.