Rodri retrouve son niveau : le dilemme Pedri en équipe d'Espagne

À l'approche des phases décisives de la Coupe du Monde, des nouvelles contrastées émergent du camp de l'équipe d'Espagne. Alors que le leader Rodri affiche une forme étincelante digne d'un Ballon d'Or, la jeune star Pedri risque de perdre sa place de titulaire. Cette situation suscite des débats passionnés au sein de la communauté footballistique espagnole, rapporte Goal.com rapporte .

L'absence de Pedri dans le onze de départ pour le quart de finale contre la Belgique a surpris beaucoup d'observateurs. Initialement, les experts et les fans pensaient à une légère blessure, car il semblait inconcevable que le milieu de terrain du FC Barcelone, âgé de 23 ans, soit sur le banc s'il était apte. Cependant, il s'est avéré plus tard que cette décision était purement tactique.

Rodri et Pedri : deux situations opposées

Selon l'analyse de Goal.com, Rodri s'impose comme un véritable leader lors du tournoi en Amérique du Nord. En contrôlant le milieu de terrain, il a été le pilier du parcours de l'Espagne jusqu'en demi-finale. De ce duo, qui était le cœur de l'équipe victorieuse de l'Euro en Allemagne il y a deux ans, on attendait de grandes performances.

Bien que Pedri ait créé cinq occasions dangereuses lors du premier match contre le Cap-Vert, il n'a pas réussi à être décisif. La presse et les supporters espagnols sont très exigeants envers lui, et son manque d'efficacité est devenu la cible de critiques. Les fans du Real Madrid, en particulier, comparent ses prestations à celles de Jude Bellingham, brillant dans ce tournoi.

Inquiétudes avant le choc contre la France

L'Espagne affrontera la France en demi-finale au Texas. Il est fort probable que Pedri reste sur le banc pour cette rencontre. Le staff technique privilégie actuellement des joueurs plus physiques et axés sur les résultats. Le fait que Pedri joue dans une position plus reculée limite également ses opportunités de conclure les attaques.

En conclusion, si l'Espagne veut décrocher le titre mondial, elle doit maintenir l'équilibre au milieu de terrain. Rodri remplit parfaitement son rôle, mais l'importance de Pedri dans la création offensive reste indéniable. Le match contre la France sera un test majeur pour l'Espagne, non seulement pour la qualification en finale, mais aussi pour savoir comment utiliser au mieux ses talents les plus créatifs.